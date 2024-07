Faktenfuchs: So viel zahlt die EU für Bayerns Hochwasserschutz

Darum geht's:

Die EU fördert mit verschiedenen Programmen Hochwasserschutzprojekte in Bayern.

Im Zeitraum 2007 bis 2027 kommen so insgesamt mindestens 206 Millionen Euro EU-Fördergelder für 100 einzelne Projekte zusammen.

Die Gelder wurden entweder schon investiert oder sind eingeplant.

Nach dem Hochwasser in Bayern Anfang Juni haben viele Menschen immer noch mit Aufräumen und Neu-Einrichten zu tun. Auch die Politik beschäftigt sich weiterhin mit der Katastrophe und ihren Folgen. Es wird zum Beispiel diskutiert, ob im Freistaat genügend investiert wurde in den Hochwasserschutz. Es geht aber nicht nur um die Gelder der bayerischen Steuerzahler, sondern auch um einen anderen Geldgeber.

Die Investitionen in den Hochwasserschutz waren auch Thema im Europawahlkampf. In der BR-Wahlarena sagte CSU-Politiker Manfred Weber zu den Hochwasserschutz-Projekten in Bayern: "Übrigens, Europa finanziert da einen ganzen großen Teil mit. Die Gelder, die wir da in der Donau investieren, kommen zu einem bestimmten Teil auch aus europäischen Töpfen, da ist also Solidarität da."

Eine BR24-Userin wollte es genauer wissen und fragte den #Faktenfuchs per Mail: "Wissen Sie, wie viel von dem Geld, das Bayern in den Hochwasserschutz steckt, eigentlich EU-Mittel sind?"

Freistaat, Kommunen und die EU teilen sich Kosten

Für den Zeitraum 2007 bis 2027 sind mindestens 206 Millionen Euro an EU-Fördergeldern für den Hochwasserschutz in Bayern bereits geflossen oder schon eingeplant. Aufgeteilt ist die Summe auf mindestens 100 abgeschlossene oder geplante Projekte. Der Freistaat Bayern und die bayerischen Kommunen zahlen bei Projekten, die durch die EU gefördert werden, insgesamt 218 Millionen Euro dazu. Zu dieser gemeinsamen Finanzierung später im Artikel mehr. Gebaut wurden Dinge wie Deiche in Deggendorf oder ein Wasserschöpfwerk in Passau.

Zum Vergleich: Bayern alleine investiert nach eigenen Angaben seit 2018 jährlich mehr als 200 Millionen in den Bau und Unterhalt von Hochwasserschutz. Der Anteil des Freistaates an den EU-geförderten-Projekten ist bei den Mitteln für "Hochwasserschutz" im bayerischen Landeshaushalt mit eingeschlossen. Die bayerischen Zahlen hat der #Faktenfuchs in diesem Artikel recherchiert.

EU zahlt über Förderfonds für Projekte in Bayern

Die EU zahlt vor allem im Rahmen der sogenannten Kohäsionspolitik beim Hochwasserschutz mit. Kohäsionspolitik bedeutet, dass Ungleichheiten innerhalb der EU abgebaut werden sollen. Dafür fördert die EU mit dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) Projekte in Regionen, die strukturelle Nachteile haben.

Auch Klima- und Umweltschutz werden aus dem EFRE gefördert. Die Förderperioden des EFRE sind deckungsgleich mit denen des EU-Haushalts. In diesem Artikel geht es um die Förderperioden 2007 bis 2013, 2014 bis 2020 und 2021 bis 2027. Zu Beginn jeder Förderperiode gibt es einen Plan, wie viel Geld für was ausgegeben wird. Seit 2014 gibt es im EFRE-Plan für Bayern sogar einen eigenen Förderbereich "Hochwasserschutz".

REACT-EU: Reaktion auf die Corona-Pandemie

Ein zweiter Fonds, aus dem Hochwasser-Gelder aus dem EU-Haushalt nach Bayern flossen, nennt sich REACT-EU. Das steht für "Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe" (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas). Die EU hatte diesen Fonds - unter dem Dach des EFRE - für die Jahre 2021 bis 2023 aufgelegt, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Covid-Pandemie abzumildern.

"Der EFRE (und REACT-EU im EFRE-Rahmen) decken sicherlich die größten Infrastruktur-Förderungen im Hochwasserbereich ab", schreibt ein Sprecher der EU-Kommission auf #Faktenfuchs-Anfrage. Unter den geförderten Projekten sind zum Beispiel Deichsanierungen, Neubauten von Deichen, der Bau von Ableitungskanälen oder Sanierungen von Flussrinnen innerorts.

Über 150 Millionen Euro von der EU seit 2007

Allerdings bezahlt die EU über diese beiden Fonds nicht die gesamten Kosten der einzelnen Maßnahmen. Ein Projekt wird immer kofinanziert, die EU zahlt also nur einen bestimmten Prozentsatz der Kosten. Für den EFRE und die beiden Förderperioden von 2007 bis 2020 waren das 50 Prozent der Kosten je Projekt.

Das heißt, die restlichen 50 Prozent mussten vom Freistaat und den jeweiligen Kommunen bezahlt werden. "Es ist aber durchaus üblich, dass Projekte noch stärker aus anderen Töpfen finanziert werden, dass also nur ein Teil der Gesamtkosten über den EFRE und die verpflichtende Kofinanzierung abgedeckt wird", schreibt ein Sprecher der EU-Kommission dem #Faktenfuchs. Bei REACT-EU war der EU-Anteil an den Projekten deutlich höher.

Im Zeitraum 2007 bis 2023 wurden mindestens 78 Maßnahmen für den Hochwasserschutz über den EFRE und REACT-EU gefördert. 153,1 Millionen Euro der Gesamtkosten waren EU-Fördergelder. Der Freistaat Bayern zahlte 105,8 Millionen Euro, die beteiligten Kommunen 35,7 Millionen Euro.

Der #Faktenfuchs hat beim zuständigen bayerischen Umweltministerium nach einer genauen Auflistung aller geförderten Projekte und der jeweiligen Kostenverteilung angefragt. Das Ministerium lieferte auf mehrmalige Nachfrage keine Liste. Man sei derzeit noch zu stark mit den Folgen des Hochwassers beschäftigt, hieß es aus dem Ministerium. Für die beiden Förderperioden von 2007 bis 2020 lieferte die EU-Kommission eine Auflistung der geförderten Projekte, allerdings ohne genaue Kostenaufteilung.