Taucher-Aktion im Vermisstenfall Vanessa Huber ohne Fund beendet

Vanessa Huber wurde am 5. November 2022 das letzte Mal mit ihrem Ehemann in einem Supermarkt in Unterhaching gesehen und ist seitdem verschwunden. Nach dem gemeinsamen Einkauf soll es einen Streit zwischen den beiden gegeben haben. Der Ehemann gab gegenüber der Polizei an, dass sie am frühen Abend die Wohnung verlassen habe. Ihren Reisepass und ihr Handy hatte sie zurückgelassen, Auto und Fahrrad standen noch in der Garage. Die Mordkommission geht davon aus, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Ehemann inzwischen verstorben

Tagelang suchte die Polizei danach mit Einsatzhundertschaft, Hunden, Tauchern, Drohnen und Reitern die umliegenden Gewässer und Waldstücke ab - ohne irgendwelche Hinweise auf den Verbleib der 39-Jährigen aufzufinden. Auch eine Suche im Perlacher Forst im September 2023 mit über 100 Beamtinnen und Beamten sowie Leichenspürhunden blieb erfolglos.

Zwischenzeitlich geriet auch der Ehemann unter Tatverdacht. Der 40-Jährige wurde im März 2024 tot in der Wohnung aufgefunden. Wie die Mordkommission heute mitteilte, hatte er vermutlich schon eine Woche dort gelegen. Für die Ermittler steht fest, dass der 40-Jährige nicht Opfer einer Gewalttat wurde, sich aber auch nicht selbst das Leben nahm.