Aus für Florian von Brunn als bayerischer SPD-Fraktionschef

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Neun Monate nach dem schlechten Abschneiden der bayerischen SPD bei der Landtagswahl gibt Florian von Brunn den Fraktionsvorsitz ab. Bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz im Landtag sagte der 55-Jährige, er werde bei der Neuwahl der Fraktionsspitze am Dienstag nicht mehr kandidieren. Eine Entscheidung über seine Zukunft als SPD-Landesvorsitzender hat er nach eigenen Angaben noch nicht getroffen. Darüber mache er sich noch Gedanken.

Die Landtagsfraktion hatte ihrem Vorsitzenden am Mittwoch das Vertrauen entzogen. Von Brunn bestätigte, dass nach einer intensiven Debatte elf Abgeordnete für eine Neuwahl der Fraktionsspitze gestimmt hatten. Vier votierten dagegen, zwei enthielten sich. Für ihn sei das "ein klares Signal", sagte von Brunn. Dem künftigen Fraktionsvorstand wünsche er alles Gute und viel Glück. "Es ist eine schwierige Aufgabe."

Interner Streit über leitenden Fraktionsmitarbeiter

Bei der Landtagswahl im Oktober hatte die SPD mit dem Spitzenkandidaten von Brunn nur 8,4 Prozent erreicht – ihr bisher schlechtestes Ergebnis. Der Münchner wurde nach langer Debatte zwar erneut zum Fraktionsvorsitzenden gewählt, es gab aber viel Unzufriedenheit unter den Abgeordneten.

Auslöser des Aufstands war nun offenbar ein Streit um einen leitenden Fraktionsmitarbeiter. Nach BR-Informationen soll sich der Mann gegen die Regeln selbst mehrere 10.000 Euro für Überstunden ausgezahlt haben. Als die Fraktionsspitze arbeitsrechtliche Schritte gegen den Mitarbeiter einleiten wollte, stellten sich die Abgeordneten hinter diesen – und votierten schließlich gegen von Brunn.

Der scheidende SPD-Fraktionschef bestätigte diese BR-Informationen: "Das empfinde ich so als richtig dargestellt." Seiner Ansicht nach habe gerade die SPD die Verpflichtung, mit öffentlichen Geldern "in transparenter Art und Weise umzugehen". Es sei dringend notwendig, dass der neue Fraktionsvorstand diesen Vorgang komplett und transparent aufarbeite, dass die notwendigen zivil- und strafrechtlichen Schlussfolgerungen gezogen werden.

Grießhammer will Fraktionschef werden

Der bisherige Fraktionsvize Holger Grießhammer kündigte mittlerweile an, für den Vorsitz zu kandidieren. Den Zeitungen der Mediengruppe Bayern sagte der 42-Jährige, er wolle die Fraktionsgeschäftsstelle konsolidieren. "Hier gab es zuletzt zu viel Fluktuation." Thematisch will sich Grießhammer auf den Bereich Pflege und eine sozial verträgliche Energiewende konzentrieren. Er werde alles dafür tun, "dass die Bayern-SPD wieder zweistellig wird", versprach Grießhammer. Das Amt des SPD-Landeschefs strebe er nicht an.

Grießhammer wurde 1982 in Marktredwitz (Oberfranken) geboren uns ist Maler- und Lackierermeister. Der SPD gehört er seit 2000 an, von 2008 bis 2020 war er zweiter Bürgermeister der Stadt Weißenstadt. Im vergangenen Jahr zog er in den Landtag ein.

Von Brunn seit 2021 Nummer eins der Bayern-SPD

Florian von Brunn ist seit mehr als drei Jahren die Nummer eins der bayerischen SPD: Zunächst wurde er im April 2021 zusammen mit Ronja Endres an die Spitze des Landesverbands gewählt. Anschließend forderte er mitten in der Legislaturperiode den damaligen Fraktionsvorsitzenden Horst Arnold heraus und löste ihn nach einer Kampfabstimmung ab.

Von Brunn polarisierte auch in der eigenen Partei und Fraktion: Für die einen war er klar die Idealbesetzung, andere haderten mit seinem forschen Führungs- und Politikstil. Im Mai 2023 wurde er mit 86,5 Prozent als Landeschef bestätigt, im Oktober als Fraktionsvorsitzender.