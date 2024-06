Faktenfuchs: Hat Bayern beim Hochwasserschutz gespart?

Darum geht’s:

Die Ausgaben des Freistaats Bayern in den Hochwasserschutz sind seit 2018 gestiegen. Doch die Baukosten sind im gleichen Zeitraum stärker gestiegen. Einzelne Bauprojekte sind deshalb ins Stocken geraten.

Im Haushalt für 2024 weist der Freistaat laut Umweltministerium 250 Millionen Euro für den Hochwasserschutz aus. 60 Millionen Euro davon stammen aber aus Posten, die laut BR-Recherchen nicht eindeutig dem Hochwasserschutz zuzurechnen sind.

Der Bund hat indes 2024 die Mittel für sein Nationales Hochwasserschutzprogramm halbiert - von 100 Millionen Euro in den Jahren zuvor auf nun 50 Millionen Euro. Das liegt auch daran, dass die Länder die Mittel aus dem Programm nicht voll ausschöpfen.

Kaum hat sich Anfang Juni das Ausmaß der Flutkatastrophe in Bayern abgezeichnet, begann im Netz die Suche nach Verantwortlichen. Weil bei vielen der Eindruck entstand, der Hochwasserschutz habe nicht ausgereicht, kam die Frage nach der Finanzierung auf. Schnell kursierte zum Beispiel auf X die Behauptung, die bayerische Staatsregierung, seit 2018 bestehend aus CSU und Freien Wählern, habe seitdem Mittel für den Hochwasserschutz gekürzt.

Ministerpräsident Markus Söder sagte hingegen: "Wir haben viele Milliarden in den Hochwasserschutz investiert, setzen es auch weiter (sic!). Da sind auch keine Mittel gekürzt worden" und nannte die Vorwürfe an anderer Stelle "Fake News".

Der #Faktenfuchs hat sich die verfügbaren Zahlen angesehen.

Bayerns Ausgaben für Hochwasserschutz sind lange gestiegen

Klar ist: Bayern kann weniger neue Hochwasserschutzmaßnahmen bezahlen als ursprünglich geplant. Grund dafür sind höhere Baukosten. Denn die Mittel für Hochwasserschutz sind zwar gestiegen - das stellt nicht nur die Staatsregierung so dar, sondern das bestätigen etwa auch die Landtags-Grünen. Aber die Baukosten sind noch stärker gestiegen - deshalb kann für das Geld weniger umgesetzt werden. Wie viel Geld genau der Freistaat in den vergangenen Jahren ausgab für Hochwasserschutz, ist nicht abschließend zu beantworten. Denn das bayerische Umweltministerium nennt auf #Faktenfuchs-Anfrage zwar die Summen der Ausgaben für den Bau und den Unterhalt von Hochwasserschutz-Maßnahmen für die Jahre 2018 bis 2023. Allerdings hat das Ministerium nicht detailliert dargelegt, wie diese Summen zustande kommen. Dafür müsste es die einzelnen Ist-Ausgaben aus den jeweiligen Haushaltsjahren für den Hochwasserschutz nennen. Mehr dazu lesen Sie weiter unten im Artikel.

Wegen gestiegener Baukosten kann trotzdem weniger gebaut werden

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) hatte bereits im Februar gesagt: "Die Baupreissteigerungen führen dazu, dass am Ende weniger Projekte realisiert werden können."

Was das konkret bedeutet, zeigt sich in Sallern bei Regensburg. Dort musste das Wasserwirtschaftsamt den Bau einer Hochwasserschutzmauer und eines Damms vergangenes Jahr stoppen. Der Grund: Aufgrund der Baukostensteigerung fehlten 10 bis 20 Millionen Euro. Mauer und Damm hätten die Bürger in Sallern wohl besser vor dem aktuellen Hochwasser schützen können, wären sie fertig gewesen. Nach einigen Monaten Pause wird in Sallern seit April weitergebaut.

Die Haushaltsexpertin der Landtags-Grünen, Claudia Köhler, nennt die Entwicklung "insgesamt gesehen also eine kalte Sparmaßnahme, die uns alle jetzt teuer zu stehen kommt". Der am 6. Juni vom Landtag verabschiedete Haushalt für 2024 sieht im Vergleich zum Vorjahr laut Umweltministerium keine Steigerung der Ausgaben für Hochwasserschutz vor.

Baukosten sind schnell gestiegen

Am 2. Juni war seitens des Umweltministeriums noch von "über 200 Millionen Euro" die Rede, die der Freistaat 2023 in den Wasserbau für Hochwasserschutz investiert habe. Auf Nachfrage konkretisierte das Ministerium, der Freistaat gebe 2024 "knapp" 280 Millionen Euro für den Hochwasserschutz aus, nach "rund" 280 Millionen Euro im Vorjahr. 2018 seien es noch 220 Millionen Euro gewesen. Das wäre eine Steigerung von 27 Prozent innerhalb von sechs Jahren.

Die Baukosten sind im gleichen Zeitraum jedoch um etwa 40 Prozent gestiegen. Das zeigt eine Auswertung zur Preisentwicklung im Bereich Tiefbau in Bayern, die das Landesamt für Statistik auf BR-Anfrage erstellt hat. Wegen der vielen Erdbewegungen bei Baumaßnahmen für Hochwasserschutz bildet der Index für Tiefbau die Preisentwicklung dafür treffender ab als der gebräuchlichere Baukostenindex für Wohngebäude. Dieser ist in ähnlichem Maße gestiegen.

Auch ein Experte bestätigt diesen Zusammenhang. Norbert Gebbeken ist emeritierter Professor für Bauingenieurwesen an der Universität der Bundeswehr in München und Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau. Er sagt: "Wir haben einzelne Projekte, wo die Angebotspreise das Doppelte waren von dem, was die Baubehörde kalkuliert hat." Das führe dazu, "dass einzelne Projekte nicht mehr wie geplant umgesetzt werden können oder gegebenenfalls auch gar nicht umgesetzt werden können".

Um so etwas zu vermeiden, plädiert Gebbeken dafür, die Ausgaben des Freistaats für Hochwasserschutz-Projekte an den Preissteigerungsindex zu knüpfen. So könnten zum Beispiel die Effekte der Inflation ausgeglichen werden. Doch auch dieser Mechanismus hätte seine Grenzen: "Wenn wir einen Krieg haben und solche Ereignisse, die ja nicht planbar sind, dann kann das nicht haushaltswirksam werden", so Gebbeken.

Viel Geld fließt in den Unterhalt bereits bestehender Maßnahmen

Die Ausgaben für den Hochwasserschutz bestehen nicht nur aus Kosten für den Bau neuer Projekte. Rund ein Drittel der Hochwasserschutz-Mittel der Jahre 2018 bis 2023 flossen laut Umweltministerium in den Unterhalt bereits bestehender Hochwasserschutzmaßnahmen. 2023 waren das beispielsweise 80 Millionen Euro.