Faktenfuchs: Gilt das Abstandsgebot auch für Polizisten?

Abstandsregeln – wenn es der Einsatz zulässt

Grundsätzlich gilt das Abstandsgebot für jeden, also auch für Polizisten. "Abstandsregeln sollen an die individuelle Situation und den Einsatz angepasst, sofern es möglich ist, eingehalten werden", sagt Sven Müller, ein Sprecher des Polizeipräsidiums München zu BR24. Bei einer Festnahme oder einer Widerstandssituation sei das natürlich nicht möglich, so Müller. "Der einzelne Polizist entscheidet, ob er sich an das Abstandsgebot hält. Das geht gar nicht anders, er kann bei einer Verfolgung ja schlecht seinen Vorgesetzten anrufen."

Zum Bild vor der Oper vom 2. Mai sagt der Sprecher, dass es sich hierbei vermutlich um eine Einsatzbesprechung im Vorfeld einer Demonstration zur Einhaltung der Grundrechte auf dem Max-Joseph-Platz gehandelt habe. Eine Einsatzbesprechung mit einer Hundertschaft sei bei einem Abstand von 1,50 Meter zwischen jedem Polizisten nicht durchführbar.

Auch bei Masken kommt es auf die Einsatzsituation an

Ähnlich verhält es sich bei der Verwendung von Masken: "Unsere Polizeibeamten sollen im Einsatz Masken tragen in allen Bereichen, wo es eine Tragepflicht gibt. Dazu wird empfohlen, auch in anderen Bereichen eine Maske zu tragen", sagt Müller. Aber auch hier kommt es auf die konkrete Situation an: Polizisten aus einer Einsatzhundertschaft wie die vor der Münchner Oper haben Schals, die sie im Einsatz über Mund und Nase ziehen können.

Manche Polizisten entscheiden sich aber auch dafür, Masken zu tragen.