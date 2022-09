Artikel mit Audio-Inhalten

> Fahrpreiserhöhung: MVV-Tickets sollen teurer werden

Fahrpreiserhöhung: MVV-Tickets sollen teurer werden

Wer in und um München mit der U-Bahn, dem Bus oder der S-Bahn fährt, muss ab Dezember wahrscheinlich tiefer in die Tasche greifen. Wegen gestiegener Energiepreise steht beim MVV, dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund, eine massive Preiserhöhung an.