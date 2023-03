Ex-US-Präsident Trump in Schweigegeldaffäre angeklagt

Der frühere US-Präsident Donald Trump soll angeklagt werden. Wie mehrere US-Medien am Donnerstag übereinstimmend berichteten, stimmte die zuständige Grand Jury für eine Anklageerhebung gegen Trump wegen mutmaßlicher Schweigegeld-Zahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2016. Nie zuvor in der US-Geschichte wurde ein früherer US-Präsident strafrechtlich angeklagt. Kurz zuvor hatte eine Gewährsperson der Nachrichtenagentur AP am Mittwoch noch gesagt, die Jury werde sich in eine zweiwöchige geplante Pause begeben. Davor werde sie sich in der kommenden Woche mit anderen Angelegenheiten befassen.

Trump: "politische Verfolgung und Wahlbeeinflussung"

Die bisher von der zuständigen Staatsanwaltschaft unter Verschluss gehaltene Anklageschrift werde wahrscheinlich in den kommenden Tagen veröffentlicht, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf mehrere mit dem Fall vertraute Personen. Die Zahlung an sich ist nicht illegal, der Ex-Präsident könnte aber wegen einer Fälschung von Geschäftsdokumenten oder illegaler Wahlkampffinanzierung angeklagt werden. Trump, der bei den Präsidentschaftswahlen 2024 erneut antreten will, bestreitet alle Vorwürfe und bezeichnet die Ermittlungen als politisch motivierte "Hexenjagd". Er bezeichnet Anklage als "politische Verfolgung und Wahlbeeinflussung". "Eine vollkommen unschuldige Person anzuklagen ist ein Akt der eklatanten Wahleinmischung", erklärte Trump weiter.

Donald Trumps Anwälte wollen die strafrechtliche Anklage des früheren US-Präsidenten "energisch bekämpfen". Das teilte Joe Tacopina, ein Verteidiger Trumps, mit.

Trump bestreitet sexuelle Begegnungen

Das Geld soll kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 an die Pornodarstellerin Stormy Daniels geflossen sein, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt. Sie soll eine Affäre mit Trump gehabt haben. Der 76-Jährige bestreitet dies. Es ist das erste Mal in der Geschichte der USA, dass ein Ex-Präsident strafrechtlich belangt wird. Trump hatte im Vorfeld erklärt, dass er mit seiner Festnahme rechne, und dafür den 21. März als konkreten Tag genannt. Dies trat nicht ein. Seine Anhänger rief er zu Protesten auf. Bei den Behörden in New York schürte dies Befürchtungen, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte.

Am 6. Januar 2021 hatten Trump-Anhänger das Kapitol in Washington gestürmt, weil sie die offizielle Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden durch das Parlament verhindern wollten. Trump hatte die Präsidentschaftswahl im November 2020 gegen den Demokraten verloren, seine Niederlage aber nicht anerkannt. Bei der Wahl 2024 will er erneut für die Republikaner als Kandidat antreten.

Mit Informationen von AFP, dpa und Reuters.