"The Roofs": Party und Erlebniswelten bei European Championships

Am Abend vor den Wettkämpfen werden die European Championships in München mit einer spektakulären Feier eröffnet. Bis 21. August wird das Sport-Event dann vom Festival "The Roofs" begleitet. In verschiedenen Erlebniswelten im und am Olympiapark wird ein umfangreiches Programm mit Kunst, Kultur und Kulinarik geboten. Der Eintritt ist frei.

"The Roofs": Eine Reise in die Welt der Träume

Die Eröffnungsfeier am Mittwoch beginnt um 18.30 Uhr und besteht aus drei Teilen. "Träumerische Ruhe" lautet die Überschrift für die erste Phase. Walking Acts, Licht-Installationen und Musik sollen die Besucherinnen und Besucher "visuell und mit einer sphärischen Akustik" auf eine "Reise in die Welt der Träume" mitnehmen.

Star-Rapper und Lichtshow im Olympiapark

Um 19.30 Uhr beginnt das "Erwachen“: Aus allen Himmelsrichtungen ziehen Marching Bands in den Olympiapark. Auf unterschiedlichen Bühnen gibt es ebenfalls ein Musikprogramm. Überlebensgroße "Dundu-Puppen" und Stelzenläufer sollen den Park in einen Märchenwald verwandeln. Der Rostocker Star-Rapper Marteria wird ebenso auftreten wie die Münchner Brassband Moop Mama. Am Ende der Eröffnungsfeier gibt es das "leuchtende Leben" mit Bands und einer großen Lichtshow.

Siegerehrungen auf der Open-Air-Bühne

Beim Festival "The Roofs" wird dann bis 21. August in verschiedenen Erlebniswelten zum Feiern, Tanzen und Chillen eingeladen. Das "Central Roof" befindet sich dabei auf den Rasenstufen am Olympiasee. Auf der Open-Air-Bühne werden etwa Alphaville, Münchner Freiheit, der niederbayerische Shooting-Star Luna und die Punkrock-Altmeister Beatsteaks auftreten. Es werden Lesungen, Talks und Zirkusaufführungen organisiert. Außerdem werden auf der Bühne die Siegerinnen und Sieger der Leichtathletik-Wettkämpfe geehrt.

"Heimat Roof" und schwimmende Ateliers

Das "Creative Roof" mit Disco, Tanz, Kleinkunst, Theater und Workshops ist am Südufer des Olympiasees. Bayerische Musik und Biergarten-Brotzeiten gibt es beim "Heimat Roof" am Olympiaberg. Von dort kann man auch die BMX-Biker und Bergradler beim Mountainbiken beobachten. Daneben gibt es etwa das "Technology Roof" mit technologischen Innovationen und interaktiven Spielen, das "Kids Roof" mit einem Kinderprogramm, das "Art Roof" mit schwimmenden Container-Ateliers auf dem Olympiasee und das "Capri Roof" zum Relaxen.

Strandbar an der Regattastrecke

Auch Wettkampfstätten außerhalb des Olympiaparks werden beim Festival einbezogen: Auf dem Königsplatz, auf dem sich Sportlerinnen und Sportler in Beachvolleyball und Klettern messen, befindet sich das "Multicolour Roof" mit einem Kunstprogramm, und an der Regattastrecke in Oberschleißheim werden im "Golden Beach Roof" kühle Drinks und Trendsportarten zum Ausprobieren angeboten.

Größtes Multi-Sport-Event in München seit 1972

Mit der Kombination aus Kultur und Sport knüpfen die Organisatoren an das Konzept der Olympischen Sommerspiele an, die vor 50 Jahren in München ausgetragen wurden. Die European Championships gelten als ein Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten und als größtes Multi-Sport-Event seit 1972. Insgesamt 4.700 Athletinnen und Athleten aus 50 Nationen kämpfen um Medaillen - in den Sportarten Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen. In den elf Tagen stehen 177 EM-Entscheidungen an.