European Championships: Freud und Leid bei der Eröffnungsfeier

Alphornbläser und Partygänger

Ein älteres Paar stand etwas ratlos im Dunkeln. "Wir wissen gar nicht, wie wir wieder rauskommen sollen", sagte der Mann, der gerade von einer Security-Kraft an einem Absperrgitter ausgebremst worden war.

Ein jüngerer Besucher zog dennoch ein positives Resümee: Stimmung und Atmosphäre seien trotz allem toll gewesen. Dafür sorgten etwa auch Stelzengänger, Alphornbläser, Lichtinstallationen, Mitmachaktionen und bis in die Nacht eine Partyzone am See.

Konzept erinnert an Sommerspiele 1972

Die Wettkämpfe bei den European Championships beginnen nun um neun Uhr und dauern bis 21. August. Während der ganzen Zeit wird das Sport-Event vom Festival "The Roofs" begleitet. In verschiedenen Erlebniswelten im und am Olympiapark wird ein umfangreiches Programm mit Kunst, Kultur und Kulinarik geboten.

Mit der Kombination aus Kultur und Sport knüpfen die Organisatoren an das Konzept der Olympischen Sommerspiele an, die vor 50 Jahren in München ausgetragen wurden.