Eurofighter, Hubschrauber und Airbus fliegen über Neuburg

Eurofighter, Hubschrauber und auch eine Airbus A400 M – sie alle starteten und landeten am Freitag vom Fliegerhorst in Neuburg. So sollte der Zusammenhalt der Nato-Luftstreitkräfte gefördert werden. Fotografen aus ganz Deutschland waren angereist.