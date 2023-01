Fluglärm durch Militärmaschinen: Nachtflüge der Luftwaffe

Wann genau die Flugzeuge starten und landen, ist unklar. Klar ist - es wird für ein paar Tage laut für die Anwohner in Neuburg an der Donau und in Lechfeld bei Augsburg. Denn die Luftwaffe führt wieder Nachtflüge und Flugübungen durch.

Nachtflüge in Neuburg bis 2. Februar

In Neuburg an der Donau sind die Nachtflüge laut Bundeswehr ab Montag, 30. Januar bis Donnerstag, 2. Februar geplant. Die Flüge sind Teil der Pilotenausbildung. Die Piloten trainieren während dieser Flüge Abfangmanöver, die Luftbetankung und die Nachtsichtgeräte.

Das Luftwaffengeschwader trainiert in Neuburg für Auslandseinsätze und Dauereinsatzaufgaben, wie beispielsweise die Sicherung des deutschen Luftraums. Dabei trainieren sie die Einsatzbereitschaft für die Landes- und Bündnisverteidigung. Außerdem sind Nachtflüge der Kampfflugzeuge wichtig, um auch Hilfe im Falle des Heimatschutzes oder bei nationalen Katastrophen vorbereitet zu sein und helfen zu können.

Besonders schnell bemerkt haben Anwohner den Fluglärm im Sommer in Franken: Ein Überschallknall von zwei Kampfjets der Bundeswehr hatte viele Menschen in Unterfranken aus dem Schlaf gerissen. Die Jets verfolgten ein Linienflugzeug, zu dem der Funkkontakt abgerissen war.

Fluglärm in Neuburg: Start- und Landezeiten variieren

Nachtflüge werden aus Rücksicht auf die Bevölkerung und die Angehörigen des Geschwaders verstärkt in der dunklen Jahreszeit durchgeführt, um früher beginnen zu können. Aufgrund der zeitlich begrenzten Verfügbarkeit von Tankflugzeugen, Übungslufträumen und weiteren, externen Faktoren können die Start- und Landezeiten variieren.

Im vergangenen Jahr hatten sich die Anwohner in Neuburg über den Lärm beschwert. Anfang 2022 trainierte das Luftwaffengeschwader in Neuburg an der Donau sechs Wochen lang intensiv Nachtflüge.

Fluglärm auch am Lechfeld bei Augsburg

Ebenso mit Fluglärm rechnen müssen die Anwohner am Lechfeld. Ab Montag (30.1.) und die nächsten Tage fliegen die Militärmaschinen in der Region. Nach Angaben der Bundeswehr werden die Übungen als Feinddarstellung geflogen, um wichtige fliegerische Qualifikationen zu trainieren. Der Flugbetrieb ist geplant vom 30.1.23 bis 3.2.23 und vom 13.2.23 bis 17.2.23 jeweils von Montag bis Donnerstag. An den Wochenenden, freitags ab 12 und montags bis 8 Uhr, wird laut Bundeswehr nicht geflogen.