Neue Eurofighter: Blick in die Produktion in Manching

Die Endfertigung der neuen Eurofighter in Manching ist in vollem Gange. Bis 2030 sollen alle 38 Maschinen fertig ausgeliefert sein. Die Kampfflugzeuge wurden 2020 von der damaligen Bundesregierung in Auftrag gegeben.

100 Kilometer Kabel pro Kampfjet

Unzählige Kabel hängen aus einem großen Bauteil heraus. Mit Hilfe einer Taschenlampe leuchtet ein Mitarbeiter ins Innere. Dann steckt er das Kabel dort fest. Es wird einmal der mittlere Teil des Eurofighter sein. Insgesamt werden rund 100 Kilometer Kabel in jedem Kampfjet verbaut. In der großen Produktionshalle sind verschiedenen Stationen mit den jeweiligen Produktionsschritten aufgebaut. An einer werden die Kabel gesteckt, auf der anderen Seite Schrauben am Heck des späteren Flugzeugs verschraubt. In Manching hat vor einigen Tagen die Endfertigung von 38 Eurofightern der Tranche 4 – der vierten Generation – begonnen.

38 Eurofighter für die Bundeswehr

Es ist ein Großprojekt: Rund ein Drittel der 6.000 Mitarbeitenden ist in das Eurofighter-Projekt eingebunden. Mitarbeiter aus den Bereichen Flugzeugmechanik und Flugzeugelektrik sowie verschiedene Systemprüfer arbeiten auf der Endmontagelinie für die neuen Eurofighter. Manche sind schon lange dabei, andere erst neu dazugekommen. Auftragsvolumen: Fünf Milliarden Euro. Acht der Maschinen werden mit zwei Sitzplätzen ausgestattet. Sie sind vor allem für Schulungsflüge gedacht. In einem möglichen Einsatz werden sie nur von einem Piloten geflogen.

Qualität geht vor Schnelligkeit

Jede Maschine wird unter dem Anspruch der höchsten Qualität angefertigt. "Qualtität geht vor Schnelligkeit", sagt Wolfgang Kreitmeier, Teamleiter der Endmontagelinie. Er beschäftigt sich seit knapp 20 Jahren mit den Kampfflugzeugen. Alle Arbeitsschritte werden im Nachgang in verschiedenen Tests überprüft. Bis hin zum Testflug, der ebenfalls in Manching durchgeführt wird, bevor die Maschinen an die Bundeswehr ausgeliefert werden. Ziel sei es mittelfristig, knapp zehn Flugzeuge pro Jahr fertigzustellen, so Kreitmeier.

Eurofighter - europäisches Projekt

Bei den Eurofightern handelt es sich um ein europäisches Gemeinschaftsprojekt. Der Auftrag der Bundeswehr kam schon vor Beginn des Ukraine-Kriegs, im Jahr 2020. An der Produktion beteiligt sind Firmen in Spanien, Italien und Großbritannien. Für Deutschland seien die Kampfflugzeuge von enormer Bedeutung, meint Marco Gumbrecht, Head of Combat Air Systems Sales. Sie seien das Rückgrat der Luftwaffe. In Manching sei es das wichtigste Projekt für Airbus: "Heute und in der Zukunft", meint Gumbrecht.

Die neuen Maschinen sollen die Eurofighter der ersten Generation ersetzen und haben die modernste Technik an Board, die es gebe, so Gumbrecht weiter. Beispielsweise sei ein Radar der neuesten Generation verbaut. Auch wenn man von Außen keinen großen Unterschied sehe: Innen hat sich seit der ersten Generation Anfang der 2000er einiges getan.