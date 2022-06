Sieben Menschen nach Sonnenwendfest wegen Reizgas in Klinik

Ein Unbekannter hat während einer Sonnwendfeuer-Veranstaltung in Estenfeld im Landkreis Würzburg in der Nacht zum Sonntag offenbar Reizgas freigesetzt, so dass sieben Menschen im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Reizgas auf der Tanzfläche

Kurz vor 2.30 Uhr hatten dem Polizeibericht zufolge plötzlich zahlreiche Personen auf der Tanzfläche über Atemwegsreizungen geklagt. Die genaue Anzahl der Betroffenen teilte die Polizei nicht mit. Es sei unklar, ob das Reizgas vorsätzlich oder versehentlich freigesetzt wurde.

Mehrere Gäste hatten von Knallgeräuschen berichtet, die sie vor dem Vorfall wahrgenommen hätten, so die Polizei. Ob ein Zusammenhang bestehe, sei jedoch fraglich. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land ermittelt nun wegen Körperverletzung und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.

Pfefferspray bei Fest in Oberbayern

Ebenfalls bei einem Fest waren am Samstag in Oberbayern etwa 50 Menschen durch Pfefferspray verletzt worden. Zehn von ihnen kamen nach Polizeiangaben zeitweise in ein Krankenhaus. Bei einem Streit mit einem 25-Jährigen hatte ein 32-Jähriger Pfefferspray eingesetzt, das sich dann im Festzelt in Kösching im Landkreis Eichstätt verteilte.