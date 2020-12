Erstmals stirbt Kind in Bayern nach Corona-Infektion

Mit einer Achtjährigen aus Ingolstadt ist in Bayern zum ersten Mal ein Kind unter zehn Jahren an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das Mädchen ist nach Presseinformationen am Dienstag im Klinikum Neuburg an der Donau verstorben.

Wo und wann sich das Mädchen angesteckt hat, bleibt unklar. Aus Datenschutzgründen kann die Stadt Ingolstadt keine Angaben machen. Nach BR- Informationen soll das Kind unter einer schweren Grunderkrankung gelitten haben. Für Ingolstadt ist es der 52. Corona-Todesfall.

Corona-Todesfälle bei Kindern sehr selten

Nach der Statistik des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gab es in Bayern bislang noch keinen Corona-Todesfall bei Kindern im Alter bis neun Jahren. Nach bisherigen Erkenntnissen der Wissenschaft haben sie meistens einen leichteren Erkrankungsverlauf als Erwachsene oder bleiben ganz ohne Symptome. Nur ein sehr kleiner Teil benötigt eine intensivmedizinische Versorgung.

Sieben-Tage-Inzidenz in Ingolstadt über 200

Das Ingolstädter Gesundheitsamt meldete für Dienstag 14 Neuinfektionen, darunter ein Kita-Kind, einen Realschüler und zwei Schüler einer Förderschule. Aktuell waren 317 Personen infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des LGLs bei 202,34 (Stand 15.12., 8 Uhr).