Erste Münchner Bladenight seit 2019: 5.000 Teilnehmer erwartet

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet in München heute erstmals wieder eine Bladenight statt. Die Veranstalter erwarten 5.000 Teilnehmer. Mit Verkehrsbehinderungen muss deshalb am Abend vielerorts in der Innenstadt gerechnet werden.