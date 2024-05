Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Erlebnis Erdbeerernte: Eine in den Mund und eine ins Körbchen

Rot, süß, saftig und selbst gepflückt: Die ersten Erdbeerfelder in Bayern haben dank warmer Wochen im Frühjahr schon geöffnet. Gerade in den Pfingstferien ist der Besuch ein schöner Familienausflug. In Adelzhausen ist das Feld sogar überdacht.