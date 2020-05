Erdbeeren selber pflücken Was auf den Erdbeerfeldern heuer anders ist

Erdbeeren selber pflücken: Das ist auch in Zeiten der Corona-Krise erlaubt. Welche Regeln gelten und wann in Bayern die ersten Erdbeeren erntereif sein werden.

Erdbeeren frisch vom Feld - daraus wird die beste Erdbeermarmelade und der leckerste Erdbeerkuchen. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie dürfen Erdbeerfelder aufmachen und wir selbst ernten.

Allerdings mit bestimmten Regeln:

"Die Betreiber müssen die Kunden auf die geltenden Abstands- und Infektionsschutzregelungen hinweisen und dafür Sorge tragen, dass diese auch eingehalten werden." Peter Issig, Pressesprecher Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Auf dem Erdbeerfeld muss kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, es könne aber "auch in anderen Situationen sinnvoll und rücksichtsvoll sein, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen", so Pressesprecher Peter Issig auf Anfrage von BAYERN 1. Wer nicht selbst pflücken möchte und seine Erdbeeren in Hofläden einkauft, muss auf jeden Fall eine Maske tragen.

Erdbeeren selber pflücken - wann

Bis zur Ernte wird es aber - je nach Wetterentwicklung - noch ein wenig dauern: "Wir rechnen damit, dass die Erdbeeren auf den Selbstpflückanlagen in der zweiten Maihälfte reif sind und dann geerntet werden können", so Stefanie Härtel vom Bayerischen Bauernverband. Meist sind Freiland-Erdbeeren in Bayern gegen Ende Mai reif. Die Erdbeer-Saison dauert rund vier bis sechs Wochen und endet meist Mitte Juli.

Erdbeeren selber pflücken - warum das eine gute Idee ist

Frische, selbst geerntete Erdbeeren sind nicht nur geschmacklick unschlagbar, sie sind auch gesünder als die meisten importierten Erdbeeren. Letztere werden vor dem Transport zum Beispiel aus Südeuropa oder Nordafrika nochmals zusätzlich mit Pflanzenschutzmitteln behandelt, um Schimmelbildung zu vermeiden, so Harald Seitz vom Bundeszentrum für Ernährung in Bonn.

Reife Erdbeeren sind auch die gesündesten Erdbeeren, denn:

"Reife Erdbeeren haben auch einen höheren Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und bioaktiven Substanzen. Generell enthalten Erdbeeren sogar mehr Vitamin C als Zitronen oder Orangen. Daneben sind noch Folsäure, Vitamin B1 und Vitamin K erwähnenswert. Und dazu kommen auch noch Mineralstoffe wie Zink, Kupfer oder Mangan." Harald Seitz, Bundeszentrum für Ernährung

Erdbeeren selber pflücken - das sind die Tipps

Morgens sei die beste Erntezeit für Erdbeeren, sagt Harald Seitz. Mit zunehmender Sonneneinstrahlung werden die Erdbeeren weicher. "Gar nicht pflücken sollte man nach langem oder heftigem Regen, denn das schadet dem Aroma und die Erdbeeren schmecken dann eher wässerig", so Oecotrophologe Seitz.

Und noch einen Tipp gibt es: Die Erdbeeren immer mit den Kelchblättern pflücken und diese auch beim Waschen dranlassen. "Erdbeeren sind Weichobst, das heißt, sie quetschen leicht. Mit Stiel abgepflückt sind sie robuster. Die kleinen grünen Kelchblätter verhindern zudem, dass der Saft ausläuft", so Stefanie Härtel, Referentin des Bayerischen Bauernverbandes.



Frisch gepflückte Erdbeeren halten sich - am besten mit den Blättchen - ein bis zwei Tage im Kühlschrank.