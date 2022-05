Corona-Ticker: RKI meldet 39.705 Neuinfektionen

17.21 Uhr: Kirchen wollen verstärkt einsame Menschen begleiten

Die Corona-Krise ist nach Ansicht von Caritas-Präsidentin Eva-Maria Welskopp-Deffaa ein regelrechter "Einsamkeits-Beschleuniger". Auch vor diesem Hintergrund wolle der Caritasverband künftig mehr Angebote schaffen, die älteren Menschen den Übergang vom Arbeitsleben in die Rente erleichtern sollten, so die Präsidentin.

Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, fügte hinzu, auch der "uncoole Teenager", der keinen Anschluss finde, könne einsam sein. Heinrich bezeichnete Einsamkeit als schmerzhaft erlebtes Alleinsein, "das Angst und krank machen kann". Die Kirche müsse sich fragen, wo sie Gemeinschaft stiften und Anlaufpunkte schaffen könne.

16.43 Uhr: Steinmeier: Pandemie hat Spuren hinterlassen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich über die Erschütterungen und Verwerfungen in der Gesellschaft durch die Corona-Pandemie besorgt gezeigt. Diese Pandemie habe Spuren hinterlassen, sagte der Bundespräsident am Donnerstag bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Katholikentags in Stuttgart. Er selbst habe nicht mit dieser Dynamik gerechnet, dass es zu derartigen Konflikten und Streit am Arbeitsplatz, in den Familien und in den Vereinen komme.

Weil die Wunden noch nicht verheilt seien, müsse das Gespräch gesucht werden mit denen, die man verloren habe, forderte Steinmeier. "Und man muss vielleicht auch manches, was angerichtet worden ist, einander verzeihen", ergänzte er. "Die Pandemie ist nicht eine Krankheit, die uns beherrschen darf."

16.28 Uhr: Stiko-Mitglied Bogdan halt OP-Masken in Kliniken für ausreichend

Die Lockerung der Maskenpflicht in Kliniken und Arztpraxen ist aus Sicht des Erlanger Immunologen und Mitglieds der Ständigen Impfkommission (Stiko), Christian Bogdan, überfällig. "FFP2-Masken gehören eigentlich nicht in die Öffentlichkeit", sagte der Leiter des Instituts für Klinische Mikrobiologie an der Universitätsklinik Erlangen im Interview mit dem BR. "Die gehören dorthin, wo man es mit Patienten zu tun hat, die eine Infektionskrankheit haben." Dies hätten Immunologen und Krankenhaushygieniker von Anfang an gesagt, doch die Politik in Bayern habe nicht darauf gehört.

Ab kommenden Samstag, 28. Mai, müssen in Krankenhäusern und Praxen in Bayern keine FFP2-Masken mehr getragen werden.

14.38 Uhr: Fallzahlen in Südafrika steigen an - insgesamt aber Rückgang auf afrikanischem Kontinent

Überproportionaler Anstieg bei der Zahl der Corona-Infektionen in Südafrika, aber ein Rückgang bei der Zahl der Neuinfektionen auf dem Kontinent - das ist die Bilanz der afrikanischen Gesundheitsbehörde CDC zur aktuellen Corona-Lage in Afrika. Seit Beginn der Pandemie wurden auf dem Kontinent nachweislich knapp 11,6 Millionen Fälle nachgewiesen. Innerhalb einer Woche seien fast 47.000 neue Infektionen gemeldet worden, sagte Ahmded Ogwell, Direktor der CDC, in Addis Abeba. Das sei ein Rückgang um 21 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.

Ein deutlicher Anstieg sei dagegen in Südafrika festgestellt worden, wo 38.000 Neuinfektionen gemeldet wurden. Auch in den Nachbarstaaten Namibia und Simbabwe sowie in Marokko und Tunesien sei ein Anstieg der Infektionszahlen verzeichnet worden.

14.03 Uhr: Ärztepräsident Reinhardt fordert mehr Unterstützung für Kinder

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, fordert mehr Geld zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die unter den Folgen der Corona-Kontaktbeschränkungen leiden. Durch Schul- und Kitaschließungen sowie durch soziale Isolation hätten Entwicklungs- und Bildungsdefizite genauso wie psychische Erkrankungen zugenommen, sagte Reinhardt am Rande des Deutschen Ärztetages in Bremen. "Wir müssen etwas tun, um das wieder gutzumachen."

Reinhardt hatte schon zur Eröffnung des Ärztetages am Dienstag darauf hingewiesen, dass vielfach Zukunftsängste, erhöhter Leistungsdruck, Vereinsamung, familiäre Spannungen, Konflikte und häusliche Gewalt zu den Folgen der Pandemie für Heranwachsende gehören.

13.10 Uhr: Rubel beschleunigt Talfahrt nach Zinssenkung

Spekulationen auf weitere Zinssenkungen in Russland beschleunigen die Talfahrt des Rubel. Der Dollar steigt in der Spitze um 7,7 Prozent auf 63,92 Rubel. Auf einer außerplanmäßigen Sitzung beschloss die russische Zentralbank am Donnerstag die Senkung der Leitzinsen um drei Prozentpunkte auf elf Prozent. Sie sieht zudem Spielraum für weitere Lockerungen in diesem Jahr.

12.15 Uhr: Giro-Vierter Almeida mit Corona aus dem Rennen

Der 105. Giro d'Italia wird ohne den Gesamtvierten Joao Almeida fortgesetzt. Der Portugiese wurde am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet und musste das Rennen aufgeben. Das bestätigte das Team UAE. Vor der 18. Etappe lag Almeida 1:54 Minuten hinter dem Gesamtführenden Richard Carapaz aus Ecuador.

11.35 Uhr: Bayern hebt FFP2-Maskenpflicht in Arztpraxen, Pflege und Kliniken auf

Ab Samstag gilt in Bayerns Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern eine gelockerte Maskenpflicht. Statt der bisher vorgeschriebenen FFP2-Maskenpflicht bestehe nur noch die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske). Damit muss in Bayern ab Samstag (28. Mai) nur noch im öffentlichen Personennahverkehr eine FFP2-Maske getragen werden.

11.20 Uhr: Vorschriften zu Corona-Arbeitsschutz ausgelaufen

Die besonderen Corona-Vorschriften des Gesetzgebers für Betriebe in Deutschland sind wie geplant zum Donnerstag ausgelaufen. "Relevante regionale und betriebliche Infektionsausbrüche sind jedoch weiterhin nicht ausgeschlossen", sagte ein Sprecher des Arbeitsministeriums. Arbeitgeber seien daher aufgefordert, ihre Gefährdungsbeurteilung stetig an das Infektionsgeschehen anzupassen.

10.50 Uhr: Frankreich rät zu fünfter Corona-Impfung

Die oberste französische Gesundheitsbehörde hat eine weitere Auffrischimpfung gegen das Coronavirus für Risikopatienten und Menschen über 65 Jahren im Herbst empfohlen. Eine entsprechende Impfkampagne solle vorbereitet werden. Bei Risikopatienten solle auch das Umfeld eine Auffrischimpfung erhalten. Wer aus dieser Gruppe bisher alle Impfungen erhielt, könnte damit im Herbst bereits die fünfte Impfdosis gegen das Coronavirus bekommen.

10.10 Uhr: Shanghai öffnet sich nach Corona-Lockdown weiter

Nach einem wochenlangen Corona-Lockdown bereitet sich Chinas 25-Millionen-Metropole Shanghai auf die Rückkehr zur Normalität vor. Während Einkaufszentren und Kaufhäuser am 1. Juni ihre Türen öffen, können Schüler ab 6. Juni in die Schulen zurückkehren, kündigten Beamte der Stadt am Donnerstag an. Ministerpräsident Li Keqiang hatte am Mittwoch einen düsteren Blick auf die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft gegeben. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten seien in einigen Bereichen größer als im Jahr 2020, als das Land zum ersten Mal vom COVID-19-Ausbruch getroffen worden sei.

09.20 Uhr: Kein 3G-Nachweis mehr bei Einreise nach Deutschland

Bei der Einreise nach Deutschland wird ab dem kommenden Mittwoch kein 3G-Nachweis mehr verlangt. Vom 1. Juni an müssen Reiserückkehrer und andere Einreisende damit nicht mehr nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet (3G) sind. Die aktuell gültige Corona-Einreiseverordnung schreibt das noch bis zum 31. Mai für alle Personen über zwölf Jahren vor. Die Maßnahmen dienten der Erleichterung der Mobilität und Freizügigkeit sowie des Reiseverkehrs.

03.29 Uhr: RKI meldet 39.705 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 39.705 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 19.014 Fälle weniger als am Donnerstag vor einer Woche, als 58.719 Corona-Infektionen registriert wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 262,6 von 281,8 am Vortag. 136 weitere Personen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 138.779.

01.00 Uhr: Infektiologe: Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen vertretbar

Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI), Tobias Tenenbaum, hält eine Abschaffung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmittel für vertretbar. "Jeder kann sich impfen lassen und damit vor schweren Verläufen gut schützen, und wir haben sinkende Fallzahlen", sagte der Chefarzt einer Berliner Kinderklinik der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Ein Ende der Maskenpflicht in Bussen, Bahnen oder Flugzeugen sei "durchaus vertretbar". Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hält hingegen die Maskenpflicht in Bussen und Zügen weiterhin für "eine sehr niederschwellige, aber absolut sinnvolle Maßnahme".

Donnerstag, 26. Mai 2022