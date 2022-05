Der Berg ruft: So läuft die Erlanger Bergkirchweih heuer ab

Auf dem Erlanger Bergkirchweihgelände herrscht rund zwei Wochen vor dem Start der Kirchweih Hochbetrieb. Auf großen Lastwagen werden die Einzelteile des Riesenrads angeliefert. Da wird es schnell mal sehr eng zwischen den Kellern und alten Bäumen. Zudem haben die Wirte das Gelände herausgeputzt und neue Bierbänke und -tische aufgestellt.

Bieranstich und Freibier beim Erlanger Berg geplant

Am 2. Juni wird Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) das erste Fass anstechen und Freibier verteilen – wie auch schon vor Corona. Die Stadt rechnet bei gutem Wetter erneut mit einem sehr großen Besucherandrang, sagt Bergreferent Konrad Beugel (CSU). Beim Anstich haben sich vor Corona schon immer hunderte Personen gedrängt. An allen Festtagen zusammen kommen in der Regel eine Million Besucher auf den Berg.

Ruhigere Musik bei Bergkirchweih

Um etwas den "Dampf rauszunehmen", habe die Stadt in Absprache mit den Kellerwirten das Musikprogramm angepasst, so der Bergreferent. An den besucherstarken Abenden soll ruhigere Musik gespielt werden und auch Musikpausen sind geplant. Zugangsbeschränkungen oder eine Maskenpflicht wird es nach derzeitigem Stand nicht geben, sagt Beugel. Die Volksfeste in Nürnberg und Würzburg zeigen zudem, dass alles gut ablaufen kann, so Beugel weiter.

Bierpreis kräftig gestiegen

Ein großes Thema ist auch der Bierpreis. Dieser ist kräftig gestiegen. Zwischen elf und 11,50 Euro, je nach Keller, wird die Maß kosten. Vor Corona lag der Bierpreis noch bei unter zehn Euro pro Maß. Der Grund liegt an den gestiegenen Preisen für Strom und Rohstoffe. Aber auch die Stadt Erlangen hat die Gebühren für die Keller angehoben. Die Müllabfuhr, die Sanitäranlagen, die Rettungswache – all das muss bezahlt werden, so Beugel. Die Preise seien überall gestiegen. Dennoch: Die Vorfreude steigt beim Bergreferenten sowie Schaustellern und Festwirten.

Heuer findet die Erlanger Bergkirchweih vom 2. bis 13. Juni statt.