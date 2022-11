Energiekrise: Bayern beschließt eigenes Entlastungspaket

Die bayerische Staatsregierung will die Folgen der Energiekrise im kommenden Jahr mit einem eigenen Härtefallfonds in Höhe von 1,5 Milliarden Euro abmildern. Das hat das Kabinett auf einer eintägigen Haushaltsklausur am Sonntag in München beschlossen.

Bayerische Hilfsprogramme als Ergänzung zum Bund

Damit sollen unter anderem existenzgefährdete kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch Vereine, Pflege- oder soziale Einrichtungen unterstützt werden. Unterstützt werden sollen aber auch andere Heizkunden, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Klausur sagte - ausdrücklich auch Öl- oder Pellets-Nutzer. Ziel sei es, Hilfsprogramme des Bundes zu ergänzen und Lücken zu schließen.

Haushalt 2023 soll ohne neue Schulden auskommen

Die Staatsregierung plant für das Wahljahr 2023 mit einem Etat von 71 Milliarden Euro Gesamtvolumen - und ohne neue Schulden. Der Landtag muss den Haushalt noch beschließen. "Wir haben wichtige Weichenstellungen für den Winter aber auch für die Zukunft Bayerns gemacht", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Alles sei aus Mehreinnahmen und Rücklagen finanziert, im Gegensatz zum Bund ohne versteckte neue Schulden.

Bayern setzt auf Wasserstoffkraftwerke

Nicht nur der aktuelle Winter soll durch den Haushalt gesichert werden, wie Ministerpräsident Söder bei der Vorstellung betonte. "Wir wollen bewusst ein Zeichen für die Zukunft setzen." Die Staatsregierung hat hier vor allem Wasserstoff im Blick. Bis zu 50 kleine Wasserstoffkraftwerke, sogenannte Elektrolyseure, sollen in den nächsten Jahren gebaut werden. Zusammen mit Wasserstofftankstellen soll so ein "richtiges Wasserstoffcluster" entstehen, das auch dem ländlichen Raum nutzt.

Hierfür werden 150 Millionen Euro bereitgestellt, wie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sagte. Weitere 100 Millionen Euro werden in die Infrastruktur wie Pipelines gesteckt. Ziel sei ein bayerisches Wasserstoffnetz mit staatlicher und kommunaler Beteiligung, wie Söder betonte.

Mit Informationen der dpa.