Bikertreffen im Bayerwald: Polizei lobt die "Elefanten"

Alkohol am Steuer für die allermeisten ein "No Go"

Die Polizei zieht ebenfalls ein positives Fazit vom Einsatzgeschehen rund um das Elefantentreffen. Laut Pressemitteilung der Inspektion Grafenau hielten sich die meisten "Elefanten" an die Regeln - wie Rettungsgassen und Parkverbote. Drei Motorradfahrer wurden alkoholisiert auf ihren Gefährten erwischt und zwei Diebstähle angezeigt. Am Donnerstag machte sich ein Motorrad mit Beiwagen selbständig und rollte in Richtung Hexenkessel den Abhang hinunter. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Das Gespann blieb an einer Leitplanke hängen.

Viele Teilnehmer beschreiben die Faszination und den Charme des Elefantentreffens ähnlich: Als friedliches Zusammenkommen begeisterter Motorradfahrer aus Bayern, Deutschland und teilen Europas. Von Freitag bis Sonntag wird auf dem Gelände zusammen fachgesimpelt und gefeiert. Das Miteinander und der Zusammenhalt stehen im Vordergrund.