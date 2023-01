Nach Corona-Pause: Biker treffen sich wieder im Bayerischen Wald

Biker aus ganz Europa werden von Freitag bis Sonntag im Hexenkessel am Rande des Örtchens Loh im Landkreis Freyung-Grafenau erwartet. Ein Festzelt oder Live-Musik braucht das Treffen nicht. Es ist die ganz besondere Atmosphäre, die Motorradfahrer jeden Alters hierhertreibt: Lagerfeuer, sich in den verschiedensten Sprachen zu unterhalten - und klar: Bier trinken, Spaß haben und Party machen gehören auch dazu.

Lange Anreisen

Laut organisierendem Bundesverband der Motorradfahrer (BVDM) ist es das älteste und traditionsreichste Winter-Motorradtreffen in Europa. 7.000 Biker haben in den besten Zeiten auf der Stockcar-Bahn von Loh ihre Zelte aufgeschlagen. Vor Corona waren es zwischen 3.000 und 5.000 Teilnehmende. Viele von ihnen reisten tausende Kilometer an - beispielsweise aus Spanien, Italien, England oder Polen. Auch Besucher aus Russland quartierten sich in den vergangenen Jahren im Hexenkessel ein.

Lieblingswetter: Frost und etwas Schnee

Wie viele es heuer werden? Ganz schwer zu schätzen, sagt Uwe Marcus vom Organisationsteam dem BR: "Da gibt es so viele Faktoren: die Corona-Pause, Inflation und Krieg, auch das Wetter. Ob sich das alles positiv oder negativ auswirkt - keine Ahnung."

Apropos Wetter: Frost und etwas Schnee wäre den Motorradfreaks am liebsten. Den Vorhersagen fürs Wochenende nach ist Petrus ein großer Freund der Motorradfahrer.

Auch örtliche Vereine haben etwas davon

Vorfreude auch in Thurmansbang. Bürgermeister Martin Behringer (Freie Wähler): "Wir müssen zwar nach der Corona-Pause wieder einige Abläufe mit Polizei und Rettungsdiensten neu organisieren. Aber die internationale Werbung für unsere Region ist natürlich unbezahlbar." Erfreulich sei auch, dass die örtlichen Vereine nicht nur organisatorisch eingebunden seien, sondern auch finanziell profitierten. "Der Schützenverein und der Eisstockclub kümmern sich zum Beispiel um den Parkplatz und die Wärmehalle. Das ist viel ehrenamtliche Arbeit, aber die Vereine verdienen daran natürlich auch", so Behringer.

Bürgermeister übernimmt Fahrdienst für Schulkinder

Behringer selbst hat einen ganz besonderen Job. Weil in den Tagen vor dem Elefantentreffen einige Straßen für Busse gesperrt sind, übernimmt der Bürgermeister höchstpersönlich mit seinem Privatauto den Fahrdienst für Kinder, die in die Grundschule nach Thurmansbang müssen.

Auch sonst werde er sich im Hexenkessel immer wieder mal sehen lassen. Zum Auftakt am Freitag bringt Behringer den bayerischen Wirtschaftsminister mit. "Hubert Aiwanger ist auch für den Tourismus in Bayern zuständig. In dieser Funktion soll er auch mal sehen, was an diesem Wochenende bei uns so los ist."

💡 Was ist das Elefantentreffen?

Das diesjährige Elefantentreffen ist das 65. dieser Art, das der BVDM auf die Beine stellt. Seit 1989 findet es in relativ schneesicherer Lage im Bayerischen Wald statt. Die Geschichte geht aber viel weiter zurück: in die 1950er-Jahre, als sich die ersten winterharten Fahrer in Stuttgart trafen - mit ihren Zündapp-KS 601-Gespannen, die auch "Grüne Elefanten" genannt wurden. Deshalb der Name: Elefantentreffen. Vor Thurmansbang im Landkreis Freyung-Grafenau waren auch der Nürburgring und der Salzburgring die Austragungsorte.