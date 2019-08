Zuvor hatte das Technische Hilfswerk Stützen aus Holzbalken an dem denkmalgeschützten Haus in der Sandstraße angebracht. Die Stützen benötigen einen Platz von etwa drei Metern vor dem Gebäude. Dadurch entsteht während der Sandkerwa eine Engstelle für die vielen tausend Besucher, die sich an den Festtagen durch die Bamberger Innenstadt drängen.

Stadt sieht keine Gefahr

Eine Gefahr gehe für die Feiernden von dem Haus nicht mehr aus, so die Stadtsprecherin Ulrike Siebenhaar gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Ein unabhängiges Gutachten hatte festgestellt, dass das Gebäude akut einsturzgefährdet ist.

Eigentümer soll Denkmal sichern

Dem Musikclub "Sound n Arts" wurde die Nutzung im Keller untersagt. Da das Gebäude verfällt, hatte die Stadt Bamberg versucht, das denkmalgeschützte Haus dem Eigentümer "German Property Group" abzukaufen. Das sei jedoch an unrealistischen Preisvorstellungen des Investors gescheitert, so Bambergs Baureferent Thomas Beese. Der Eigentümer aus der Nähe von Hannover solle nun in den nächsten sechs Monaten entsprechende Maßnahmen umsetzen, um das Denkmal zu sichern. Zuversichtlich, dass das gelingt, ist Baureferent Thomas Beese allerdings nicht.

Nach Recherchen von BR, HR und der BBC hat die Investment-Firma eine ganze Reihe denkmalgeschützter Gebäude in Deutschland gekauft. Eine Sanierung findet jedoch wie in Bamberg häufig nicht statt und die Immobilien verfallen.