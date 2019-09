Eine Million Besucher am ersten Wiesn-Wochenende

Eine Million Besucher und damit rund 200.000 mehr als im Jahr zuvor - so lautet die Schätzung der Festleitung für das erste Wiesn-Wochenende. Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU) betonte allerdings, dass keine Rekorde angestrebt würden, vielmehr gehe es um eine "Qualitätswiesn".

Das Wetter jedenfalls war bislang von guter Qualität: Pünktlich zum Auftakt wurde es wieder wärmer, vor allem am Samstag gab es Sonnenschein pur.

Run auf die Bierzelte

Viele Wiesngäste, die meisten in Dirndl und Lederhose, haben am Samstag schon in den frühen Morgenstunden vor den Eingängen gewartet, um ganz vorne mit dabei zu sein. Als um kurz nach 9.00 Uhr die Ordner die Absperrungen öffneten, war der Run auf die Bierzelte groß. Da das Bier erst um 12 Uhr ausgeschenkt wurde, haben sich einige in den Zelten die Zeit mit Schafkopfen vertrieben.