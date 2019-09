Livestream: Traditioneller Trachten- und Schützenzug zur Wiesn

Sonniger Wiesn-Start

Reiter hatte am Samstag mit dem Anzapfen des ersten Fasses das 186. Oktoberfest eröffnet. Er brauchte dafür wieder nur zwei Schläge. Wirte, Schausteller und Polizei sind recht zufrieden mit dem gestrigen Auftakt der Wiesn.

Auch sonst war es ein Traumstart mit Bilderbuch-Wetter. Entsprechend voll war es gleich zu Beginn in den Biergärten - in den Festzelten sowieso. Die ersten mussten schon vor dem Anstich wegen Überfüllung geschlossen werden, und auch in der Schaustellerstraße war viel los.

Polizei erfreut über friedlichen Oktoberfest-Auftakt

Friedlich und ruhig wie noch nie sei das Oktoberfest diesmal angelaufen, sagte Polizeisprecher Michael Riehlein am Samstagnachmittag. Es habe nicht einen einzigen Einsatz gegeben, der erwähnenswert sei.

Die Pressesprecherin der Wiesn-Sanitätsstation, Ulrike Krivec, spricht von einem gewöhnlichen ersten Wiesn-Samstag. Rund 150 Einsätze mussten die insgesamt 131 Ärzte und Sanitäter leisten. Vor allem Schnitt- und Platzwunden nach Stürzen hatten die Sanitäter zu versorgen.