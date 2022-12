Ein Dach für Obdachlose – steigenden Kosten zum Trotz

Josef Troidl begrüßt die Gäste persönlich, die in die Regensburger Obdachlosenhilfe "Strohhalm" kommen, weil sie sich ein Essen nicht leisten können. "Bist du satt? Wenn du Hunger hast, kriegst du nochmal was. Ist doch klar." Obdachlose, Rentner, Flüchtlinge – in den zwei Räumen mit je zwei Tischen sitzen sie eng an eng. Zwischendrin auch Kinderaugen, die von den leeren Tellern aufblicken. "Wir merken täglich, dass es mehr sind. Bis zu 80 Essen." Vorher habe man vielleicht für 30, höchstens mal für 50 Bedürftige gekocht, sagt Troidl, der auch erster Vorsitzender des Vereins ist. "Jetzt müssen wir schauen, dass die Leute fertig werden, so dass die nächsten kommen können."

Zahl der Wohnungslosen steigt

Die Entwicklung im Regensburger "Strohhalm" ist kein Einzelfall. Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) geht davon aus, dass in den letzten Jahren immer mehr Menschen ihre Wohnung verloren haben. Waren es 2018 noch 237.000 Menschen ohne Wohnung, stieg die Zahl 2020 auf 256.000, so die BAGW. Erst im Dezember 2022 hat auch die Bundesregierung einen Bericht über die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland vorgelegt. Demnach sind in Deutschland aktuell 263.000 Menschen ohne Wohnung. Darunter 37.000 Obdachlose, die weder in Einrichtungen noch bei Freunden unterkommen, sondern auf der Straße leben. Meistens würde es sich dabei um Männer handeln, so der Bericht. Aber auch 6.000 Kinder würden in verdeckter Wohnungslosigkeit leben. BAGW und das Bundesamt für Statistik gehen davon aus, dass die Zahlen deutlich größer sein könnten.