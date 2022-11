Nürnberg plant Deutschlands ersten klimaneutralen Campus

Die Entscheidung, dass die neue Technische Hochschule Nürnberg (TUN) klimaneutral werden solle, sei bereits vor der aktuellen Energiekrise getroffen worden, heißt es von der TUN. Bisher sei es der erste Campus in Deutschland, der komplett klimaneutral werde. Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) erklärte, man wollen mit der TUN auf allen Gebieten neue Wege gehen: "Die TU Nürnberg verkörpert nicht nur bei Lehre, Forschung und Selbstverwaltung die Universität der Zukunft. Sie ist auch Prototyp für eine großflächige, nahezu autarke, regenerative und klimaneutrale Energieversorgung."

Energiebedarf einer Kleinstadt

Der neue Campus an der Brunecker Straße werde den Wärme- und Kältebedarf einer Kleinstadt haben, dieser soll komplett aus regenerativen Energien und dabei vor allem aus Wärmepumpen gedeckt werden. Deren Energie werde im Endausbau in Deutschlands größten saisonalen Wärmespeicher mit 50.000 Kubikmeter Volumen gespeichert. Auf dem rund 90.000 Quadratmeter großen Campus werden künftig rund 6.000 Studentinnen und Studenten sowie rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter studieren, lehren und forschen.

Neue Universität für rund 6.000 Studenten und Studentinnen

Die TU Nürnberg wurde vor einem Jahr am 1. Januar 2021 gegründet. Sie ist die erste Neugründung einer staatlichen Universität in Bayern seit 1978 und die insgesamt zehnte staatliche Universität im Freistaat. Geplant ist eine Universität, die international, interdisziplinär und digital ausgerichtet ist. Im Mai 2022 stellte die TUN Planungen für ihr erstes Gebäude – den sogenannten Cube One – vor. Das Konzept des Objekts zeichnet sich durch seine nachhaltige Bauweise, die flexiblen Nutzungsmöglichkeiten sowie ein schnelles Vergabeverfahren aus. Die Fertigstellung und der Bezug sollen Ende 2023/Anfang 2024 erfolgen.