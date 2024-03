Fußball-EM-Countdown in München eingeläutet - noch 100 Tage

In 100 Tagen startet die Heim-EM, und gleich zum Auftakt ist der Fußball zu Gast in München: Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am 14. Juni (21.00 Uhr) in der Allianz Arena das Auftaktspiel gegen Schottland. Insgesamt werden vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale in München ausgerichtet.

Was in den vergangenen Jahren zu sehen war: München kann Großveranstaltungen. Die Stadt war zuletzt etwa Gastgeber der European Championships 2022 oder Standort der wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobenen Fußball-EM 2021.

"Wir merken, dass das Kribbeln steigt", sagte die Münchner Sportbürgermeisterin Verena Dietl (SPD) am Mittwoch bei einer Veranstaltung 100 Tage vor dem Auftakt des Fußball-Großereignisses in Deutschland. "Wir bringen aus den vorherigen Sportgroßveranstaltungen einige Erfahrung mit. Wir sind da gut aufgestellt, wir bangen aber immer bis zum letzten Moment."

"Europa-Feeling"

Bei der Euro 2024 soll es neben dem Sport aber auch um den europäischen Zusammenhalt gehen. Im Olympiapark wird es, wie es mittlerweile bei großen Sportevents üblich ist, wieder eine Fanzone mit vielen Veranstaltungen geben. Man wolle einen "Platz der europäischen Fanbegegnung" schaffen, sagte die Geschäftsführerin des Olympiaparks, Marion Schöne. Man wolle ein "Europa-Feeling" erzeugen. "Wir wollen eine friedliche, schöne Stimmung."

Sicherheit hat höchste Priorität

Und auch die Bundesregierung hat den Euro-Countdown eingeläutet: In Berlin machte das Kabinett um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch bei einem Termin unter dem Motto "Heimspiel für Europa" Werbung für das Turnier. Dabei posierten Scholz und die weiteren Regierungsmitglieder unter anderem mit dem offiziellen EM-Ball für Fotos. Die Verantwortlichen setzen große Hoffnungen über den Sport hinaus in die EURO.

"Gerade in den schwierigen Zeiten, in denen wir leben, der schwierigen weltpolitischen Lage, ist es um so schöner, ein sportliches Großereignis feiern zu können, bei dem es um die Gemeinschaft und den Zusammenhalt geht", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser: "Die Sicherheit liegt mir am meisten am Herzen, sie hat höchste Priorität. Das Konzept wird wie bei der WM 2006 ein sehr gutes sein. Es wird ein friedliches Event für die zwölf Millionen Besucher."

Finale in Berlin

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es nach drei verpatzten Turnieren darum, mit Bundestrainer Julian Nagelsmann Erfolge zu feiern. Gespielt wird die Heim-EM in Berlin, Hamburg, Leipzig, Dortmund, München, Frankfurt, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Köln und Stuttgart. Das Olympiastadion in der Hauptstadt ist für alle 24 Teilnehmer das Ziel der Träume - am 14. Juli wird hier das Finale gespielt.

Neben dem EM-Countdown wurde auch das Hoffen auf ein zweites Sommermärchen nach der WM 2006 eingeläutet: "Wenn die Begeisterung von den Spielern auf die Zuschauer überschwappt und umgekehrt, kann das eine Mannschaft beflügeln", sagte Turnierdirektor Philipp Lahm.