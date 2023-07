E-Scooter verursacht Wohnungsbrand in Dachau

Die Brandgefahr von Akkus für E-Scooter und auch E-Bikes ist immer wieder ein Thema. In Oberbayern hat ein E-Scooter nun eine Wohnung in Brand gesetzt. Diese ist dadurch unbewohnbar. Der 35-Jähriger aus Dachau hatte laut Polizei das Fahrzeug in seiner Küche in einem Mehrfamilienhaus in Dachau zum Laden aufgestellt, als es am Montagabend vermutlich wegen eines technischen Defektes Feuer fing.

Brand durch E-Scooter: Vom Rauchmelder geweckt

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Bewohner im Schlaf vom Rauchmelder geweckt worden und musste von den Rettungskräften über eine Leiter aus dem Fenster gerettet werden. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die weiteren Bewohner des Mehrparteienhauses mussten während den Löscharbeiten ihre Wohnungen verlassen. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Mit Informationen von dpa