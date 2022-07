Drohnen im Rettungsdienst: Einsatzprobe in Bad Neustadt

Wird eine Person vermisst gemeldet, hat das Rote Kreuz zu Beginn oft ein Problem: Wohin werden die Rettungskräfte zuerst geschickt? Wohin soll die Hundestaffel ausrücken, in welche Richtung sollen die Rettungshubschrauber zuerst fliegen? So vergehen oft entscheidende Minuten. Diese lebenswichtigen Entscheidungen sollen in Zukunft erleichtert werden – mit der Hilfe neuartiger Drohnen.

Denn in Zukunft soll das Rote Kreuz beim Ausrücken eine spezielle Drohne anfordern können, die das unübersichtliche Terrain überblickt. Dieses Szenario probten Einsatzkräfte am Donnerstag im Rahmen des Forschungsprojektes LARUS-PRO in Bad Neustadt an der Saale. Auf einem Tablet verfolgt BRK-Hundeführerin Alexandra Klinger die Flugbewegungen der Drohne und kann anhand der genauen Bildübertragung ihren Rettungshund über das weitläufige Gelände um den Grasberg lenken.

Eignung in der Seenotrettung nachgewiesen

Bereits seit 2016 wird im Rahmen des Forschungsprojektes "Lageunterstützung bei Seenotrettungseinsätzen durch unbemannte Luftfahrtsysteme (LARUS)" an der speziellen Drohne geforscht, die eine detaillierte und schnelle Ortung im Katastrophenfall ermöglichen soll. Dabei sei nachgewiesen worden, dass die unbemannten Flugsysteme für Einsätze in der Seenotrettung geeignet seien. Im derzeit laufenden Folgeprojekt LARUS-PRO geht es nun um die Ausweitung des Einsatzbereiches auf verschiedenste Szenarien im Rettungsdienst und Katastrophenschutz.

Vielfältige Anwendungsgebiete im Katastrophenschutz

Die Vermisstensuche an Land, wie sie vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) auf dem AERO Flugplatz in Bad Neustadt erprobt wurde, ist nur eines von vielen denkbaren Anwendungsgebieten. Auch die Lagebilderstellung bei Naturkatastrophen wie Überschwemmungen und Waldbränden könnte durch die LARUS-Systeme verbessert werden.