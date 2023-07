Drei Verletzte und zerstörte Tenne bei Unwetter in Oberbayern

Ein schweres Unwetter ist über das Berchtesgadener Land und das Rosenheimer Land hinweggezogen, drei Menschen wurden verletzt.

Heftiges Gewitter am Königssee mit Sturmböen

Bei dem plötzlich aufziehenden Unwetter am Königssee am Dienstagnachmittag wurden zwei Personen verletzt, unter anderem durch herabstürzende Äste. Das hat das Bayerische Rote Kreuz am Mittwoch mitgeteilt. Eine Urlauberin wollte sich vor dem kurzen, heftigen Gewitter mit Sturmböen in Sicherheit bringen und stellte sich unter. Dabei stürzte ein Ast auf sie herab und die Niederbayerin wurde schwer am Kopf verletzt. Einsatzkräfte der Wasserwacht erreichten die Urlauberin per Boot. Anschließend wurde sie von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Einheimische und Urlauber vom Gewitter überrascht

Außerdem versorgte die Wasserwacht zwei weitere Personen: Einen Einheimischen mit einer Platzwunde im Gesicht und eine Urlauberin mit Kreislaufproblemen. Weitere Wanderer und Bergsteiger, die von den weltuntergangsartigen Regenfällen überrascht worden waren, alarmierten die Bergwacht. Sie konnten sich nach dem Unwetter aber selbst in Sicherheit bringen.

Dachstuhl zerstört - Stromausfall in der Umgebung

Im Landkreis Rosenheim kam es in der Nacht zu einem heftigen Unwetter. Gegen 3.45 Uhr zogen Starkregen und extremer Wind über die Gemeinden Prutting und Söchtenau. Der Dachstuhl einer Tenne in Prutting ist komplett zusammengebrochen. Dabei sei laut Intergrierter Leitstelle eine Starkstromleitung beschädigt worden, was zu einem großflächigen Stromausfall in der Umgebung geführt habe.

Umgestürzte Bäume

Insgesamt zählte die Leitstelle in der Nacht rund zehn Einsätze, dabei ging es vor allem um umgestürzte Bäume. Seit letzter Woche seien die Einsatzkräfte in stetiger Bereitschaft und überwachten das Wetter. Auch in den nächsten Tagen soll es regelmäßig zu weiteren Gewittern kommen.

Am Morgen weitere Unwetter mit starkem Hagel

Im Norden Rosenheims gab es am Mittwochmorgen immer wieder Unwetter mit starkem Hagel. "Bisher haben wir die Lage im Griff gehabt“, betont Stefan Ertl, Chef der Integrierten Leitstelle, "und so wird es hoffentlich auch bleiben.“