Diözesanfußwallfahrt von Regensburg nach Altötting: Endspurt

In mehreren Etappen nach Altötting

In drei Tagesetappen pilgerten die Gläubigen über Mengkofen im Landkreis Dingolfing-Landau und Massing im Landkreis Rottal-Inn, bis sie am Samstag die Gnadenkapelle in Altötting erreichen. Anschließend gibt es mit Bischof Voderholzer einen Pilgergottesdienst in der St. Anna-Basilika. Während der Fußwallfahrt schließen sich an den verschiedenen Etappen traditionell weitere Pilger an, so dass die Zahl der Teilnehmer bis Samstag ansteigen wird. Am Samstag werden am Kapellplatz in Altötting um die 3.000 Menschen erwartet.

Gebete für den Frieden in der Welt

Die Stimmung zum Start und während der Tagesetappen sei hervorragend gewesen, zeigte sich Meiler erfreut. Neu sei ein Friedenskreuz, das in diesem Jahr mitgetragen werde. Der Bischof habe das Kreuz gesegnet. Die Pilger wollen in diesem Jahr insbesondere für Frieden in der Welt beten.

💡 Hintergrund:

Der Mai gilt in der christlichen Tradition als Marienmonat, in dem Maria als Jungfrau und Gottesmutter geehrt wird. Bayernweit gibt es Bittgänge und Wallfahrten zu Orten der Marienverehrung.