Diebesgut entsorgt? Jesus-Statue mitten auf der Bundesstraße

Es war eine unheimliche nächtliche Erscheinung auf der Bundestraße 533 bei Grafenau kurz vor Weihnachten: Eine kindsgroße Jesusstatue stand mitten auf der Straße auf einer Sperrfläche. Wer sie dort hingestellt hatte und warum, war zunächst völlig unklar. Jetzt ist die Herkunft geklärt.

Entsorgung mitten auf der Straße

Wie die Polizei Grafenau am heutigen Donnerstag mitteilt, stammt die Jesus-Figur aus einer Freizeithütte in einem Ortsteil von Sankt Oswald-Riedlhütte im Landkreis Freyung-Grafenau. Unbekannte waren dort eingebrochen und hatten neben anderen Dingen auch die Figur gestohlen. Warum die Diebe letztlich doch nichts mit der Jesus-Statue anfangen konnten und sie auf die Straße stellten, ist nicht bekannt. Ob die Täter auch noch für weitere kleinere Einbrüche in eine Fischerhütte und in Container verantwortlich sind, ist laut Polizei noch unklar.