Diebesgut: Computer im Wert von 60.000 Euro sichergestellt

Grenzpolizisten haben am Sonntag bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A6 bei Pleystein gestohlene, hochwertige Computer und Zubehör im Wert von 60.000 Euro sichergestellt. Das Diebesgut stammt laut Polizei aus einem Einbruch in ein Technikinstitut in der belgischen Stadt Namur.

Diebesgut stammt aus Institut in Belgien

Dort war der Einbruch noch gar nicht bemerkt worden. Die beiden 28-jährigen Männer aus Rumänien waren auf dem Weg nach Tschechien. Sie wurden festgenommen und werden voraussichtlich nach Belgien ausgeliefert, heißt es in einer Pressemitteilung der Kripo Weiden.