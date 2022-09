Diebe stehlen Solaranlage und bleiben mit Fluchtauto stecken

Dieser Diebstahl ist für die Kriminellen wohl ordentlich in die Hose gegangen: Wie die Polizei mitteilte, wollten bislang Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei Petersaurach im Landkreis Ansbach Solarmodule und zugehörige Komponenten stehlen.

Gegenstände im Wert von 100.000 Euro gestohlen

Dabei verschafften sie sich laut Polizei zunächst Zutritt zu einer Photovoltaikanlage an der A6. Anschließend demontierten sie Photovoltaikpaneele und Wechselrichter im Gesamtwert von 100.000 Euro und luden die Beute in einen Transporter mit polnischer Zulassung. Auf einem unbefestigten Weg unmittelbar neben dem Gelände fuhren die Unbekannten den Transporter dann aber offensichtlich fest, heißt es im Polizeibericht.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Beute mussten die Unbekannten im Transporter zurücklassen. An der Photovoltaikanlage entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Transporter oder Personen, die in der Nacht als Anhalter unterwegs waren.