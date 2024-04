Wertvolle Grabmäler: Diebe nehmen Friedhöfe ins Visier

Friedhofsdiebstähle im ganzen Freistaat

Nicht nur München ist derzeit Tatort von Friedhofsdiebstählen. Auch im übrigen Oberbayern wird auf Friedhöfen geklaut: Im März wurden in Traunstein drei Männer wegen schweren Bandendiebstahls zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Sie hatten von 2022 bis 2023 zahlreiche Gegenstände aus Kirchen und von Friedhöfen in Traunstein, Teisendorf und Siegsdorf gestohlen, um die Gegenstände zu Geld zu machen. Unter anderem klauten sie Grablaternen, Grabkreuze, Weihwasserkessel und Skulpturen.

Im nördlichen Oberbayern haben Diebe seit Anfang Februar in rund 100 Fällen Grabschmuck aus Friedhöfen gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich der Polizei zufolge inzwischen auf über 30.000 Euro. Zwei Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Die Täter hatten es vor allem auf Messinggrabschalen abgesehen. Vermutlich, um sie anschließend einzuschmelzen und das Material zu verkaufen. Die Polizei geht davon aus, dass es weitere Täter gibt. Die Ermittlungen zu der Serie dauern deshalb noch an.

Spezielle Art von Diebstählen in den vergangenen Wochen

Friedhofsdiebstähle sind nicht neu, doch die Qualität habe sich verändert, sagt Alois Maderspacher, Betriebsleiter der Städtischen Friedhofe München: "Wir verzeichnen insbesondere in den letzten zwei bis drei Wochen Diebstähle von Bronzefiguren, Bronzereliefs, von Gegenständen, die künstlerisch und kunsthandwerklich hoch gearbeitet wurden." Maderspacher sagt, dass die Figuren alle einen gewissen Wert hätten und vermutlich deswegen geklaut würden.

Gestiegene Kupferpreise machen Grabschmuck attraktiv für Diebe

Hauptgrund für die Friedhofsdiebstähle sind wohl die steigenden Kupferpreise. Schon seit Jahren werden überall im Land Kupferkabel im großen Stil gestohlen. Vermehrt scheinen die Diebe nun auch Grabschmuck ins Visier zu nehmen. Erste Ermittlungserfolge der Polizei zeigen, dass es sich häufig um organisierte Diebesbanden handelt, die auf Friedhöfen in Oberbayern und darüber hinaus aktiv sind.

Dass es kein Einzeltäter war, der den Diebstahl durchgeführt hat, vermutet auch Cornelia Schwartz. Das hunderte Kilogramm schwere Kunstwerk stand immerhin auf einem Betonsockel mitten im großen Waldfriedhof: "Ich habe zwar keine Hoffnung mehr, dass die Skulptur irgendwann auftaucht. Aber vielleicht nimmt man ja doch irgendwann mal die Bande oder einzelne Mitglieder fest und kann ihnen dann auch diesen Diebstahl zur Last legen."