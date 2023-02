Diebe montieren über 200 Module in Solarparks ab

In zwei Solarparks in der nördlichen Oberpfalz hatten es unbekannte Diebe auf die Photovoltaik-Panele abgesehen. In Tännesberg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab haben sie mehr als 100 Module abgeschraubt und geklaut.

In einem weiteren Solarpark in Vohenstrauß wurden über 100 Module abmontiert und zurechtgelegt, aber noch nicht abtransportiert.

Wer hat einen LKW gesehen?

Die Kriminalpolizei Weiden hat Spuren gesichert und sucht nach Zeugen, die zwischen Sonntag und Dienstag einen kleinen LKW im Bereich der Solarparks gesehen haben. Die gestohlenen Module haben einen Wert von rund 18.000 Euro.

Diebstähle nehmen zu

Solarzellenpanele werden inzwischen häufiger geklaut. Das legen Zahlen des bayerischen Landeskriminalamts nahe, die BR24 angefragt hatte. 2022 gab es mehr Diebstähle dieser Art als im Jahr zuvor. 70 Diebstähle wurden bis November erfasst.

Im Zuge der Energiekrise ist die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen und Solarstrom gestiegen, die Bauteile sind begehrt.

💡 Diebstahlschutz

Solarmodule sind eigentlich gut gegen Diebstahl geschützt. Sie sind mit Seriennummern ausgestattet, die sich nachverfolgen lassen. Allerdings ist es möglich, dass gestohlene Module ins Ausland gebracht werden. Die Anlagen sind zudem umzäunt und oft elektronisch gesichert, so dass ein Alarm ausgelöst wird.