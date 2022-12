Krippentradition: Miniaturlandschaften auf oberfränkisch

Die Oberfranken haben ein besonderes Verhältnis zu Krippen. In Bamberg geht die Liebe so weit, dass sich die Stadt als "Krippenstadt" bezeichnet. Die "Bamberger Krippenfreunde" sind es auch, die jedes Jahr zur Weihnachtszeit den Krippenweg bestücken. Etwa 30 Werke ganz unterschiedlicher Art sind dann an öffentlichen Orten, in Schaufenstern oder Kirchen zu bewundern, zum Beispiel bei einer Krippenführung. Wer die Krippen lieber alleine entdecken möchte, lädt sich im Internet einen Krippenweg-Plan herunter und macht sich auf die Suche nach den mal bayerischen, mal orientalischen, mal barocken Miniaturen. Krippenausstellungen zeigen bis Mitte Januar das Bamberger Diözesanmuseum und das Historische Museum.

Welterbe: Krippenschauen in Marktredwitz

Wegen der Pandemie musste der Marktredwitzer Krippenweg im Landkreis Wunsiedel zwei Jahre pausieren. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat nun der 32. Krippenweg begonnen. Bis zum achten Januar öffnen sogenannte "Kripperer", das sind leidenschaftliche Krippenbauer, ihre Häuser für die Öffentlichkeit, um ihre Werke zu zeigen. Oft bestehen diese Krippen aus hunderten kunstvoll gestalteten Figuren auf der Fläche ganzer Zimmer.

Zur Dokumentation: Der Marktredwitzer Krippenweg

Meist sind es Krippen mit Motiven aus dem Alpenland. Sie zeigen die Vorstellung der Menschen aus dem Norden Bayerns vom Alpenraum – früher war eine Reise dorthin kaum möglich. Besucherinnen und Besucher können die Krippen in den entlegeneren Ortsteilen im Rahmen einer Bustour besuchen. Das Krippenschauen hat eine lange Tradition in Marktredwitz. Seit 2021 gehört der Brauch zum Immateriellen Unesco-Weltkulturerbe.

Die Krippe der Superlative

Auch im oberpfälzischen Plößberg im Lankreis Tirschenreuth, nur wenige Dutzend Kilometer von Marktredwitz entfernt, spielen Krippen eine wichtige Rolle bei den Menschen. Zahllose Familien besitzen eine eigene Krippe. Diese haben alle etwas gemeinsam: Sie bestehen aus Naturmaterialien wie Holz, Moos, Baumrinde oder Stein. In diesem Jahr haben 40 Familien ihre Krippen zusammengeworfen und als große Landschaft mit 12.000 Figuren aufgebaut. Diese mit 300 Quadratmetern möglicherweise größte Krippe der Welt befindet sich nun im Kultursaal Plößberg und ist begehbar – die Besucherinnen und Besucher stehen mittendrin. Das Plößberger Krippenparadies hat bis zum 15. Januar 2023 geöffnet.