Feine Handarbeit: Krippenbauerkurs in Schnaittenbach

Am Abend wird im Werkraum der Grund- und Mittelschule in Schnaittenbach im Kreis Amberg-Sulzbach gehämmert, gebohrt und geschliffen. Seit Oktober bauen hier Männer und Frauen in einem Kurs an ihren eigenen, individuellen Weihnachtskrippen. Wer denkt, dass hier einfach nur ein Bausatz zusammengewerkelt wird, liegt falsch. Hier wird alles von Hand hergestellt.

In jedem Haus der Stadt soll eine Krippe stehen

Organisiert werden die Kurse vom Verein "Krippenfreunde Schnaittenbach". Sie haben es sich zum Ziel gemacht, dass in jedem Haus in der Stadt eine Krippe steht, berichtet Vorstand, Uli Reindl. Insgesamt dauert der Kurs acht Wochen. Immer Montag- und Freitagabend wird gemeinsam gebaut.

Doch bevor es an die Umsetzung geht, muss zunächst eine Entscheidung getroffen werden. Soll es eine heimatliche oder orientalische Krippe werden? Denn die Architektur der beiden Darstellungsformen unterscheiden sich und das ist wichtig für den Grundkörper. Während die heimatliche Krippe an einem landwirtschaftlichen Anwesen angelehnt ist, zeigt die orientalische Form Elemente aus Säulen und Türmen, erklärt Uli Reindl.