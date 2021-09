Die Gurkenflieger von Niederbayern - noch fliegen sie

In Niederbayern geht die Gurkenernte zu Ende. Die Saison, die in der Regel Mitte Juni beginnt und sich manchmal bis in den Oktober zieht, dürfte heuer Mitte September zu Ende gehen, sagt Martin Unverdorben, der in Aholming bei Plattling im großen Stil Gurken anbaut.

Kleine Gurken stachelig

Normalerweise hat Unverdorben drei sogenannte Gurkenflieger im Einsatz, die wirklich aussehen wie ein notgelandetes Segelflugzeug. Weil sich die Saison aber schon dem Ende zuneigt, fahren nur noch zwei dieser eigenartigen Konstrukte über seine Felder. Ein Gurkenflieger, das ist ein Traktor in der Mitte, mit zwei Auslegern links und rechts, auf denen insgesamt 24 Erntehelfer liegen. Martin Unverdorben baut die kleinen Einlegegurken an. Die sind stachelig. Deshalb tragen die Erntehelfer alle gelbe oder rote Gummihandschuhe und einen Armschutz.

Brexit nicht spürbar

Die Erntehelfer liegen auf Matratzen, mit dem Gesicht nach unten, und ernten die Gurken mit der Hand. Manche haben sich zugedeckt. "Ja, in der Früh wird es schon manchmal zapfig", sagt Martin Unverdorben. Ein Fließband transportiert die Gurken in einen Anhänger. Eine Plane schützt die Erntehelfer vor Wind und Wetter. Arbeitskräfte aus Osteuropa, die nach dem Brexit nicht mehr in England arbeiten können, haben hier nicht um Jobs nachgefragt, zumindest er weiß nichts davon, sagt Martin Unverdorben.