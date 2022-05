Die Chiemseeplätte segelt um ihren Traditionserhalt

Nur 40 Plätten entsprechen der traditionellen Bauweise

Allerdings gebe es gewisse "Auswüchse": So nennt Peter Heistracher diejenigen Plätten, die nicht mehr dem ursprünglichen Bauplan entsprechen. Ihre Besitzer haben sie so umgebaut, dass sie schneller sind. Von fast 500 Booten, die insgesamt gebaut worden sind, gibt es nur noch knapp über 100 Chiemseeplätten. Davon sind nur noch 40 gemäß der traditionellen Vorschrift gebaut. Viel zu tun also für Heistrachers Verein, der einer möglichen Flaute in der Plätten-Tradition entgegensteuern möchte.

Im heutigen Training auf dem Chiemsee hat Peter Heistracher es allerdings mit einer echten Flaute zu tun: "Bei dem Wind ist das Vergnügen überschaubar. Es gehört dazu, klar, aber ein bisschen mehr wäre schon nicht schlecht."