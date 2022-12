Weihnachts-Reisewelle rollt an - Staus und volle Züge erwartet

Mit Beginn des langen Weihnachtswochenendes setzt in Bayern die Urlaubsreisewelle ein - und von den Reisenden dürfte einiges an Geduld gefragt sein.

ADAC warnt vor Staus zu Weihnachten

"Kein Weihnachten ohne Stau", warnt der ADAC. Auf den wichtigsten Fernrouten und Autobahnen in Ballungsräumen müsse mit viel Verkehr gerechnet werden. Unter anderem die A3 Frankfurt-Nürnberg-Passau, die A8 Stuttgart-München-Salzburg oder die A9 München-Nürnberg-Berlin könnten an ihre Kapazitätsgrenzen kommen.

In Richtung Alpen rechnet der ADAC dagegen dieses Jahr mit weniger Autofahrern als in den Vorjahren, weil der Skiurlaub deutlich teurer geworden sei. Während es am 1. Weihnachtsfeiertag meist weniger Staus gebe, kehrten am zweiten Weihnachtsfeiertag viele Autofahrer von Verwandten- und Familienbesuchen zurück. Dann sei besonders am Nachmittag Geduld angesagt.

Bahn rät zu Reservierungen oder Fahrten erst an Heiligabend

Auch auf den Schienen rollt die Weihnachts-Reisewelle an: Für die Weihnachtsfeiertage rät die Bahn zu Reservierungen. Wer von Bayern aus unterwegs ist sollte eher an Heiligabend fahren als heute oder am Freitag. Das teilte die Bahn am Donnerstag auf BR24-Anfrage mit.

Deutlich mehr freie Plätze als an den stärksten Reisetagen Donnerstag und Freitag wird es laut einer Sprecherin am Samstag, an Heiligabend, geben. 80 zusätzliche Züge sollen zwischen Weihnachten und Silvester im Fernverkehr der Bahn fahren, darunter viele auf den Strecken von München über Augsburg ins Rheinland oder von München über Ingolstadt und Nürnberg nach Berlin.

Alle Züge sind über die Vertriebskanäle der DB buchbar. Während für Kurzentschlossene kaum mehr Sonderangebote zu Weihnachten zu haben sind, weist die Bahn in Bayern darauf hin, dass es in der nächsten Woche noch Sparpreise zu ergattern gebe, je nach Reisezeit und Strecke.

Andrang am Flughafen für Reisen in den Süden

Nach den coronabedingten Einschränkungen in den beiden Vorjahren rechnet der Flughafen München in diesem Jahr mit einem starken Andrang nach Flügen ins Ausland über Weihnachten und Neujahr. Rund 11.000 Flüge zu 150 Zielen sind nach Angaben des Airports in den Weihnachtsferien geplant. Zwischen 23. Dezember und 8. Januar werde mit bis zu 1,3 Millionen Fluggästen gerechnet. Die beliebtesten Flugziele sind demnach Spanien, Italien und Frankreich.

Am Nürnberger Flughafen werden 117.000 Passagiere im gleichen Zeitraum erwartet. Beliebteste touristische Ziele seien Mallorca, Antalya und Hurghada.

Mit Informationen der dpa