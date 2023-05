Der Würzburger "Balkon-Rapper": Hip Hop mitten im Viertel

Rap im Viertel: "Die Zellerau ist meine Inspiration"

Viele finden es sogar gut, dass durch den Rap Stimmung ins Stadtviertel kommt. Die Zellerau zählt in Würzburg als alternatives Viertel mit großem Kulturangebot. "Die Zellerau ist meine Inspiration", erzählt Rapper Marcel. "Hier leben wundervolle Menschen, man hat eine Vielfalt an Eindrücken." Der Hip Hop-Künstler rappt am liebsten im Freestyle, ganz spontan. Und das gehe eben am leichtesten vor Ort und in der direkten Interaktion mit den Menschen.

Weg vom Balkon? "Ich will einfach nur frei sein."

Deswegen kann es auch mal passieren, dass man den 29-Jährigen nicht nur auf dem Balkon, sondern auch mit seiner Musikbox durch die Straßen ziehen sieht. "Im Endeffekt muss man sich einfach das nehmen, was man haben will", so der Künstler. "Und wenn ein Auftritt nicht zu mir kommt, dann nehme ich einfach den Auftritt überall mit hin, wo ich will."

In Zukunft will er deswegen noch öfter vor Ort in den Zellerauer Straßen rappen, erzählt Rameen. Als neues Konzept, und weil er nicht auf den Balkon-Rap reduziert werden will. "Ich bin nicht der Balkon-Rapper. Ich bin einfach ein Rapper, der überall rappt", so Rameen. "Eigentlich will ich einfach nur frei sein." Und zu lange das Gleiche: Das sei ja irgendwann auch langweilig.