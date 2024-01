Ski-Weltcup: Nachtrennen in Schladming live im BR Stream und TV

Es werde Licht: Der Klassiker in Schladming steht an. Dieses Mal erwartet die Fans ein doppeltes Flutlichtspektakel: Beim Nacht-Riesenslalom am Dienstag und beim Nachtslalom am Mittwoch matchen sich die Ski-Asse um Hundertstel. Der BR überträgt beide Rennen live im Fernsehen.

Kommentiert werden die Rennen von Bernd Schmelzer und dem ARD/BR-Ski-Alpin-Experten Felix Neureuther. Markus Othmer moderiert.