Pflanzenöl im Traktortank – doch wieder erwünscht?

Kurze Wege für den Treibstoff

Beim Einsatz von Pflanzenöl gibt es ein weiteres Plus: Familie Reuß presst in der eigenen Ölmühle jeden Tag 2.000 Liter Rapsöl. Das, was übrig bleibt, den sogenannten Rapspresskuchen, verkauft sie als Viehfutter und damit als möglichen Ersatz für importiertes Soja aus Südamerika an Milchbauern; Speiseöl füllt sie in Flaschen ab und verkauft es an Verbraucher im Hofladen. Der Raps stammt von den eigenen Feldern und von Landwirten der Umgebung. Kurze Wege und ein Energiekreislauf wie früher, erklärt Rainer Reuß: Einst hätten Zugtiere wie Ochsen oder Pferde Hafer und anderes hofeigenes Futter als Energie bekommen, heute gehe das mit Pflanzenöl für die Landmaschinen.

Reuß und seine Familie praktizieren das "Hafer-Prinzip 2.0" seit 25 Jahren – es funktioniert. Von einst 600 dezentralen Ölmühlen in Deutschland hat aber nur ein Bruchteil das politische Hin und Her der Politik überlebt, vor allem weil die Bundesregierung den ursprünglich steuerbefreiten Treibstoff ab 2007 besteuert hat. Landwirt Reuß, Edgar Remmele vom TFZ und Ralf Lenge, Pressesprecher des Traktorherstellers John Deere, sind fest davon überzeugt: Wenn sich die politischen Rahmenbedingungen ändern, Planungssicherheit besteht und Pflanzenöltreibstoffe weniger kosten als fossiler Diesel, dann fragen Landwirte auch Pflanzenöltreibstoff und dafür taugliche Landmaschinen nach.

Umwelthilfe: Weg vom Verbrenner-Motor

Die "Deutsche Umwelthilfe e.V." sieht Pflanzenöl-Landmaschinen, die in Serie gehen, dagegen kritisch. Sprecherin Reinhild Benning hält nichts davon, Verbrennungsmotoren länger "am Leben" zu erhalten. Die würden dann, so ihre Argumentation, "wieder viele Jahre auf den Höfen stehen und den Schritt zur Robotik und zu Elektroantrieben verzögern".

Leichte Arbeiten mit Robotern, schwerere Arbeiten mit batterieelektrischem Antrieb und energiesparender Bodenbearbeitung – das wäre für die Landwirtin bei der Deutschen Umwelthilfe in Berlin der richtige Weg. Ihr Argument: Teller vor Tank – schließlich würde die Klimakrise weltweit Lebensmittelernten stärker schwanken lassen. Allein deshalb sei jeder Hektar Land für Lebensmittel wichtiger als für Treibstoffe.