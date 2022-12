Der Schnee fehlt - Kein Skivergnügen im Bayerischen Wald

Das touristische Weihnachtsgeschäft im Bayerischen Wald leidet unter dem aktuellen Schneemangel. Vor allem Skischulen und Liftbetreiber müssen auf eines ihrer Hauptgeschäfte in der Wintersaison derzeit verzichten. Das sorgt für finanzielle Einbußen.

Übernachtungen bleiben gefragt

Weniger groß ist die Delle bei den Übernachtungsbetrieben. Die Buchungslage ist gut, heißt es in den Tourist-Infos der bekannteren Orte von Neuschönau bis Sankt Englmar. Es habe keine Stornowelle wegen Schneemangel gegeben und Nachfrage gebe es auch jetzt noch für Silvester. Die klassischen Weihnachts-und Silvestergäste im Bayerischen Wald kommen nicht nur wegen des Skifahrens hierher, sondern auch, um gut zu essen, gemütlich mit der Familie zusammen zu sitzen und notfalls zu wandern, wenn der Schnee fehlt, sagen Touristiker.

Erst offen, dann wieder geschlossen

Wann der Skibetrieb im Bayerischen Wald starten kann, ist derzeit völlig offen. Die Skigebiete, die nach der Kältewelle mit Schnee im Dezember bereits geöffnet hatten, zum Beispiel Mitterfirmianseut und Hohenbogen, mussten nach dem massiven Tauwetter letzte Woche wieder zusperren. Selbst am Großen Arber, dem mit 1456 Meter höchsten Berg der Region, ist der Start der Skisaison "auf unbestimmte Zeit verschoben". Man habe "selbst mit unserer sehr guten Technik keine Chance", so ein Sprecher der Arberbergbahn. Momentan ist im gesamten Bayerischen Wald kein einziger Skilift in Betrieb und keine einzige Langlaufloipe gespurt.

Hoffen auf einen Wetterumschwung

Selbst in den höheren Lagen herrschen Plusgrade, teilweise sogar nachts. Am Großen Arber hatte man bis zu plus sieben Grad. Man kann also auch nicht künstlich beschneien. Im Skizentrum Mitterfirmiansreut, das vor Weihnachten schon Skibetrieb hatte, schaut man mit Sorge auf die Wetterprognosen, die zunächst erst einmal milde Temperaturen vorhersagen, und hofft, dass die Wetterberichte "sich vielleicht einfach doch irren", so Geschäftsführer Bernhard Hain. Am Großen Arber hofft man auf einen Wetterumschwung am 6. Januar.