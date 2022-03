Der Schanzenspezialist: Allgäuer baut weltweit Skisprungschanzen

Vom Quereinsteiger zum Schanzenspezialisten

Am Ende bekam Renns Team den Auftrag für den kompletten Stadionumbau inklusive Schanze. Und das ohne große Vorerfahrung in dem Bereich. "Wir sind da quer eingestiegen und haben uns auf das Abenteuer eingelassen", sagt der Architekt. "Das war mutig, es war riskant, ist aber gut gegangen. Und es hat uns da hingebracht, wo wir heute sind."

Mix aus Sportgerät und Bauwerk

Inzwischen ist der Allgäuer ein weltweit gefragter Experte - auch für den internationalen Skiverband. Im Architekturbüro in Fischen verbringen Renn und sein Team mittlerweile einen Großteil ihrer Zeit mit dem Planen von Skisprunganlagen in vielen Teilen der Welt. Was ihn an dieser Arbeit so fasziniert? "Man schafft ein Sportgerät für die Athleten. Und das in eine schöne Hülle oder ein schönes Bauwerk zu bringen – das ist als Architekt eine Herausforderung und macht Spaß!"

Der Traum: Eine nachhaltige Olympiaschanze für Deutschland

Auch wenn er viele Schanzen weltweit schon gebaut hat - einen beruflichen Traum hätte Hans-Martin Renn noch: Eine Schanze zu planen bei nachhaltigen olympischen Spielen daheim in Deutschland. "Ob wir das erleben – ich weiß es nicht", sagt er. "Es wäre schön, wenn man da dabei sein könnte - als krönender Abschluss der Berufslaufbahn."