Der MVV deckt weite Teile Südbayerns ab

Rollermitnahme und Neugestaltung der Regionalbusse

Die Mitnahme von Elektrorollern im Nahverkehr ist umstritten. Wegen der Brandgefahr hat sich die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG entschieden die Roller in ihren Verkehrsmitteln zu verbieten ab 2, April. Damit folgen die Müünchner städtischen Verkehrsmittel einer Empfehlung des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen. Es hatte Akkubrände im Ausland gegeben. In den übrigen Verkehrsmitteln des MVV, also beispielsweise in der S-Bahn dürfen Fahrgäste weiter Elektroroller mitnehmen. An ein generelles Verbot sei nicht gedacht, so MVV-Geschäftsführer Rosenbusch. Er stellte außerdem bessere und schönere Regionalbusse in Aussicht.