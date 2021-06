Delta-Variante des Corona-Virus: Wie betroffen ist Unterfranken?

Sie ist deutlich ansteckender als ihre Vorgänger und so wächst auch die Sorge vor ihrer Verbreitung in Deutschland: Die sogenannte Delta-Variante des Corona-Virus. Virologen sind sich sicher, dass die Mutation in absehbarer Zeit dominierend wird. Auch in Unterfranken ist die Variante angekommen. Im Landkreis Rhön-Grabfeld in Unterfranken wurde jetzt zum ersten Mal die Delta-Variante des Coronavirus, die erstmals in Indien auftrat, bestätigt.

Delta-Variante im Landkreis Rhön-Grabfeld nachgewiesen

Auf BR-Anfrage hieß es vom Landratsamt Rhön-Grabfeld, dass am Dienstag eine Mutter und Tochter mit Symptomen ins Krankenhaus gebracht worden waren, wo standardmäßig ein Corona-Test durchgeführt wurde. Bei einer der beiden Personen sei mit dem Test nun die Delta-Variante nachgewiesen worden, das zweite Testergebnis steht noch aus. Zum Gesundheitszustand der beiden Personen ist von Seiten des Landratsamts derzeit nichts Genaueres bekannt.

Kita geschlossen – Reihentestung als Vorsichtsmaßnahme

Es seien laut Landratsamt bereits alle notwendigen Maßnahmen getroffen worden, um ein Ausbruchsgeschehen zu verhindern: Eine Kindertagesstätte in Bad Königshofen wurde laut Landratsamt geschlossen und in der Gemeinschaftsunterkunft wird am Mittwoch noch eine Reihentestung durchgeführt. Zu beiden Einrichtungen sollen die positiv getesteten Personen Kontakt gehabt haben. Daher die Vorsichtsmaßnahmen des Landratsamts.

Corona-Mutation auch anderswo in Unterfranken nachgewiesen

Der Nachweis der ansteckenden Delta-Variante im Landkreis Rhön-Grabfeld ist nicht der erste in Unterfranken. Im bayernweiten Vergleich sind in Unterfranken laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) verhältnismäßig viele Fälle der Delta-Variante aufgetreten: Alleine im Landkreis Kitzingen waren es 24, im Landkreis Würzburg 13. Bayernweit gab es aktuell nur in der Stadt München mehr Fälle, nämlich 71.

Delta-Variante vom Landkreis Kitzingen nach Würzburg

Laut dem Landratsamt Kitzingen handelte es sich bei den Fällen der Delta-Variante vor wenigen Wochen um ein einzelnes Ausbruchsgeschehen, das sich auf drei Unternehmen beschränkte. Gleichzeitig gelangte das Virus über diese Firmen in den Nachbarlandkreis Würzburg. Durch schnell angeordnete Reihentestungen seien aber kaum neue Fälle dazugekommen. Die meisten der an der Delta-Variante erkrankten Personen seien bereits wieder genesen.

Von den unterfränkischen Gesundheitsämtern übermittelte Fälle der Delta-Variante (Stand 23.06.2021):