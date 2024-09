Dauerregen in Bayern: Wo kam bisher am meisten runter?

Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen, Schneebruch: Die Feuerwehren in Traunstein und im Berchtesgadener Land hatten in den vergangenen zwei Tagen zahlreiche Einsätze. Beide Landkreise waren mit am schwersten vom Dauerregen betroffen. Auch die Hochwasserlage an den Flüssen in Bayern ist angespannt.

Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigen: Besonders am Alpenrand und im südöstlichen Bayern sorgte die Wetterlage für enorme Niederschläge. An der DWD-Station in Ruhpolding im Landkreis Traunstein wurde am Freitag die größte Tagessumme im laufenden Jahr gemessen: Rund 157 Liter pro Quadratmeter kamen hier herunter.

Die folgende Karte zeigt die Niederschlagssumme für beide Tage an 373 bayerischen Messstationen – wählen Sie die Stationen in Ihrer Region aus: